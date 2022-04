Le ultime ore di Filippo prima di morire: arriva la biografia autorizzata￼

La stylist della Regina Elisabetta, Angela Kelly, scriverà una nuova biografia sulla Corona, il lockdown, il trapasso di Filippo e lo smacco a Harry

Da oltre 20 anni Angela Kelly è la confidente più fidata della Regina Elisabetta, la responsabile del suo guardaroba e durante il lockdown anche hair dresser personale di Sua Maestà.

La lunga amicizia ha portato la sovrana a concederle l’autorizzazione per un nuovo capitolo della biografia uscita nel 2019 “The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe”.

Il ricordo del Principe Filippo nelle parole della confidente della regina

Angela Kelly, infatti, ha voluto raccontare i mesi di isolamento forzato al Castello di Windsor durante il lockdown, quando la Regina si è ritrovata con lei e pochissimi altri membri dello staff a trascorrere le giornate in una royal bubble.

Giornate intense, dato che nell’ultimo periodo Elisabetta II ha dovuto affrontare la perdita dell’amatissimo consorte, il Principe Filippo. Anche questo delicato argomento, insieme alle difficoltà nell’organizzazione dei funerali, verrà trattato nel libro la cui uscita è fissata al 12 maggio.

Uscirà dunque poche settimane prima delle grandi celebrazioni per il Giubileo di Platino e pochi mesi prima dell’uscita della tanto temuta biografia di Harry.

Harry, la Regina sfida i Sussex: il grave episodio poco prima delle nozze

Uno smacco in piena regola quello della Regina e la confidente verso il nipote dopo una serie di scontri avvenuti con Angela Kelly a ridosso del royal wedding con Meghan Markle nel 2018.

Ebbene, la Regina non ha la minima intenzione di rimanere in silenzio davanti ai comportanti dei Sussex, soprattutto i più recenti con il viaggio in Olanda per gli Invictus Games e l’assenza al memoriale per Filippo, ritenuti oltraggiosi e irrispettosi dagli esperti reali.

Angela Kelly contro Harry e Meghan: cos’è emerso

Per questo motivo sembra proprio che Angela Kelly tirerà fuori un vecchio scheletro nell’armadio di Meghan, quando lei – tramite Harry – voleva ottenere una particolare tiara da indossare il giorno delle nozze e la dresser di Sua Maestà gliela negò.

Insomma questa biografia si preannuncia un guanto di sfida verso i Sussex e sembra che la Regina sia stanca della regola del “Never complain, never explain”.

Foto: Kikapress