Harry e Meghan, finalmente la visita (top secret) alla Regina

Che non si dica che Harry e Meghan non abbiano onorato la Regina: dal Sun la conferma sulla visita segreta a Sua Maestà e Carlo

Negli ultimi giorni si è fatto un gran chiacchiericcio sulla scelta di Harry e Meghan di volare in Olanda per presenziare gli Invictus Games e di snobbare completamente la Regina, ma la visita c’è stata.

Harry e Meghan, sorpresa alla Regina: spuntano le prove

Come confermano tabloid come The Sun o l’Express, i Sussex – evidentemente troppo stanchi di apparire come i cattivi nella narrazione della stampa – hanno deciso di fare tappa a Windsor per poi proseguire verso la terra dei tulipani.

Leggi anche : >> LA REGINA AUTORIZZA LA BIOGRAFIA SULLE ULTIME ORE DI FILIPPO (SMACCO A HARRY)

Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una visita a sorpresa che avrebbe lasciato la Regina e il futuro erede al trono completamente spiazzati. Un inserviente della residenza della Corona avrebbe esclamato: “Non riuscivo a crederci: erano proprio loro”.

I visitatori del Castello di Windsor che hanno partecipato al servizio del Giovedì Santo hanno visto la coppia, con un testimone oculare che ha detto che Harry e Meghan “hanno salutato tutti sull’autobus. Non potevo crederci quando ho visto chi era. Abbiamo salutato e loro hanno risposto. Sembravano felici e rilassati e salutavano tutti sull’autobus”.

Leggi anche : >> HARRY E MEGHAN HANNO GUADAGNATO 486MILA STERLINE AL MINUTO: ECCO PER QUALE LAVORO

I Sussex salutavano tutti: parola di testimone oculare

Potrebbero anche aver fatto visita al principe Carlo, che era a Windsor per il servizio del giovedì santo.

L’esperta reale Ingrid Seward ha descritto la visita di ieri come “un ramoscello d’ulivo“. Parlando al Sun, ha detto:

“È una meravigliosa opportunità per schiarire l’aria e offrire un ramoscello d’ulivo Dopo tutto quello che è successo, Harry e Meghan devono aver impiegato molto per andare a Windsor. Anche il Giovedì Santo è un giorno molto speciale per la Regina perché si tratta di perdono. Non è una che porta rancore – ha concluso – e penso che li avrebbe accolti felicemente a braccia aperte”.

Leggi anche : >> ECCO PERCHÈ HARRY E MEGHAN SE NE SONO ANDATI: COLPA DI WILLIAM, IL BRUTTO GESTO

Harry e Meghan, spariti i problemi di sicurezza?

Il principe Harry è tornato nel Regno Unito due volte, una per il funerale di suo nonno e una per l’inaugurazione di una statua della sua defunta madre, la principessa Diana. Ma negli ultimi mesi ha affermato di non essere “in grado di tornare” a casa a meno che non gli venga fornita la protezione della polizia a causa dei timori per la sicurezza. La duchessa di Sussex, invece, non metteva piene in Inghilterra da marzo 2020, quando è stata ufficializzata la Megxit.

Foto: Kikapress