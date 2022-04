Harry (dolcissimo) parla per la prima volta dell’incontro con la Regina

Com’è andata la visita a sorpresa di Harry e Meghan alla Regina, Carlo e Camilla? Cos’ha svelato il Principe per la prima volta

Mentre né da Windsor né da Clarence House sono arrivate note ufficiali o commenti di sorta alla visita di Harry e Meghan alla Regina, Carlo e Camilla, i Sussex – in particolare il Principe – ha voluto svelare cos’è successo.

Harry, la confessione sul ritrovarsi la nonna di fronte

Come sappiamo si è trattato solo di un veloce pit stop per poi proseguire verso l’Olanda e l’apertura della nuova edizione degli Invictus Games, che Harry presiede con grande orgoglio.

Leggi anche : >> LA REGINA DÀ UNA BELLA LEZIONE AL NIPOTE RIBELLE: QUEL GESTO FA TREMARE I SUSSEX

In una intervista condotta dal presentatore Alex Jones e dall’amico di Harry, l’ex Royal Marine JJ Chalmers per la BBC, il duca ha confessato della nonna monarca: “È stato fantastico rivederla”, poi ha rivelato qualche ulteriore e dolcissimo dettaglio circa la conversazione con lei.

Il conduttore ha indagato sull’argomento dell’incontro che, neanche a dirlo, sono stati gli Invictus Games:

“Aveva molti messaggi per il Team UK, che ho già passato alla maggior parte di loro. Sono sicuro che le piacerebbe essere qui se potesse”.

Harry mai così lontano da William, speranze col padre

Certamente la sorpresa di Harry e Meghan a parte della Royal Family non è stata di semplice cortesia: mentre si confermano gelidi i rapporti con William e Kate – che i Sussex non hanno visto neanche per 5 minuti –, pare più distesa ora la relazione con Carlo.

Leggi anche : >> MEGHAN MAI COSÌ DOLCE VERSO IL MARITO E LADY DIANA: LE PAROLE D’AMORE E L’OMAGGIO SEGRETO

Il futuro Re d’Inghilterra starebbe modificando massicciamente i suoi comportamenti e pensando addirittura di riaccogliere il secondogenito e la moglie in famiglia come royal senior ma part-time. Condizione, questa, che dalla Regina non è stata accettata durante le contrattazioni della Megxit.

Esperti reali hanno però intravisto nella visita a sorpresa di Harry e Meghan alla Regina una mossa scaltra per aumentare l’hype verso i prossimi contenuti in uscita su Netflix. Pare i vertici della piattaforma streaming abbiano suggerito ai Sussex di ricucire lo strappo per evitare in seguito grane legali ed economiche.

Foto: Kikapress