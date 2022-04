Charlene di Monaco e Alberto non possono divorziare: il (triste) motivo￼

La foto per augurare Buona Pasqua a tutti che Alberto e Charlene di Monaco hanno rilasciato inaspettatamente non ha placato gli amanti del gossip, i complottisti e chi sta seguendo la vicenda dei reali di Montecarlo sin dagli inizi.

Leggi anche : >> CHARLENE, LA FUGA IN CORSICA FACEVA PARTE DELLA MESSINSCENA? CONCORDATA CON ALBERTO: ECCO PERCHÈ

Anche se sono apparsi tutti insieme e riuniti per le festività, anche se Charlene è sembrata serena coi figli, i rumors sul suo malessere continuano incessantemente. Proseguono anche le illazioni sullo stato del matrimonio col Principe monegasco, giunto al capolinea ma senza alcuna ufficializzazione.

Chi si aspetta a breve, come anche paventato dalla stampa, l’annuncio del divorzio, resterà profondamente deluso.

Leggi anche : >> CHARLOTTE CASIRAGHI MALATA COME CHARLENE? LE CONDIZIONI DI SALUTE CHE DESTANO PREOCCUPAZIONE

Alberto e Charlene di Monaco, infatti, non giungeranno mai a questo epilogo, è vietato nell’accordo prematrimoniale che l’ex nuotatrice ha sottoscritto con il regnante prima di convolare a nozze.

Vera Dillier, amica intima di Alberto, ha rivelato di recente che la coppia non è legata da un profondo amore, non lo è mai stata:

Leggi anche : >> ALBERTO E CHARLENE, PROBLEMI SUBITO DOPO LE NOZZE: LA PRESSIONE INCREDIBILE SU DI LEI E QUEL TRAUMA

“Non è un segreto per nessuno. Charlène apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico per dimostrare che tutto va bene. Ma non sono una coppia da tanto tempo. Un grande amore tra loro non è mai esistito”.