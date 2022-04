Anniversario William e Kate, cosa disse Harry al fratello prima del sì

Il 29 aprile William e Kate festeggiano l’11° anniversario di matrimonio: solo ora si scopre cosa disse Harry al fratello come vide entrare la sposa

Sembra passato un secolo fa da quando William e Kate sono convolati a nozze eppure sono trascorsi soltanto 11 anni da quel 29 aprile 2011. Nessuna Meghan Markle all’orizzonte, nessuna avvisaglia di rotture familiari mentre la Middleton calcava la navata dell’Abbazia di Westminster con aria di regalità innata.

Anniversario di William e Kate, l’aneddoto poco conosciuto: cosa fece Harry

Oggi i duchi di Cambridge hanno tre figli e sono l’esempio perfetto della famiglia felice, ma hanno sposato completamente anche la causa della Corona e sono pronti – già da tempo oramai – a prendere il testimone che la Regina passerà a Carlo e che lui passerà a loro.

Harry invece è uscito di scena, riapparendo fugacemente a sorpresa solo per assicurarsi che Sua Maestà sia circondata delle persone giuste: la sua vita ora è in California e la Royal Family non fa più parte delle sue priorità. Un tempo, però, lo era eccome.

Il fratello William lo era, così come la cognata, che il duca di Sussex ha sempre considerato la sorella maggiore che non aveva mai avuto.

William e Kate, 11 anni da marito e moglie. Harry testimone, il ruolo cruciale

Durante il matrimonio di William e Kate fu proprio Harry a rassicurare lo sposo pochi attimi dopo che la Middleton fece il suo ingresso: un aneddoto curioso e dolcissimo che torna a far notizia in procinto dell’anniversario e che, ahinoi, dà il senso di quanto le cose siano cambiate tra i fratelli e non solo.

Il Mirror ha riportato alla mente di tutti noi una scena iconica quando Harry, testimone del nervosissimo William, lo avvertì di non voltarsi. Di questo specifico episodio si parla anche nel libro “Kate: A Biography”, quando il secondogenito di Carlo e Diana disse al maggiore: “Bene, adesso è qui. Beh, è bellissima, te lo posso dire”.

Ben diverso invece l’apporto di William al matrimonio di Harry con Meghan quando più volte il primo mise in guardia il secondo parlando di decisioni avventate e poco ponderate.

Ma il duca di Sussex andò avanti per la sua strada e poi sappiamo cos’è successo: ora i due non si parlano, si evitano e purtroppo stanno deludendo quanti vorrebbero vederli nuovamente sereni e felici insieme.

