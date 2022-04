Anniversario William e Kate, lacrime poco prima del sì: il segreto svelato che rovinò la sposa￼

Oggi per William e Kate è l’11° anniversario di matrimonio, giungono nuovi aneddoti: ecco quando e perché Kate finì in lacrime prima del sì

I matrimoni sono già di per sé stressanti, se poi si tratta di un royal wedding con quello che sarà il futuro Re d’Inghilterra, chiedere la perfezione è il minimo: lo sa bene Kate che esattamente 11 anni fa ha sposato William facendo sognare il mondo intero.

William e Kate, l’aneddoto inedito che devastò la sposa prima del matrimonio

Elegante, bellissima, chic e maestosa, la Middleton non poteva augurarsi riuscita migliore considerando che ancora oggi, dopo più di 10 anni, si parla dell’evento visto da circa 2 miliardi di persone. I mesi prima del fatidico sì, tuttavia, sono stati estremamente ostici per lei: la pressione era insostenibile (per fortuna che ancora non c’era Meghan Markle!) e i media erano costantemente a caccia di segreti, rivelazioni e dettagli sull’organizzazione dell’evento del decennio.

Circa due mesi prima di fare il suo scenografico ingresso a Westminster e lasciare William senza parole, Kate Middleton fu devastata da un episodio che la segnò nel profondo, facendola scoppiare in lacrime e minando la sua serenità.

Kate Middleton, il segreto sull’abito che in pochi conoscono

Katie Nicholl, autrice di “The Making of A Royal Romance“, ha ricordato durante Dynasty, il podcast reale di Vanity Fair, quanto fosse affranta – la futura duchessa – per lo scoop targato Sunday Times.

Il tabloid, infatti, ha rivelato al mondo intero che sarebbe stata Sarah Burton per Alexander McQueen la designer del suo iconico abito da sposa.

A quel punto, da Buckingham Palace giunse la conferma:

“Miss Middleton ha scelto il marchio britannico Alexander McQueen per la bellezza della sua maestria e il rispetto per la lavorazione tradizionale e la costruzione tecnica degli abiti. La signorina Middleton desiderava che il suo vestito combinasse tradizione e modernità con la visione artistica che caratterizza il lavoro di Alexander McQueen”.

Kate lavorò a stretto contatto con la stilista affinché tutto fosse perfetto, ricercando classe, innovazione ed eleganza nell’abito che l’ha resa una regina ancor prima di rendersene conto.

Foto: Kikapress