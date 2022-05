La Regina non sta affatto bene: previsione da brividi per il Giubileo

La Regina Elisabetta ha ridotto drasticamente i suoi impegni, ma potrebbe non bastare: è ancora troppo debole, come sarà il Giubileo?

I festeggiamenti per la Regina Elisabetta in occasione del Giubileo di platino si stanno ingrandendo così come cresce l’attesa per rivederla dopo il delicato periodo che ha appena trascorso.

Giubileo in forse per la Regina Elisabetta? Il sospetto

Gli esperti si arrischiano in una previsione tendente al triste a causa delle sue condizioni di salute (ecco cos’ha rivelato per la prima volta sul Covid e le conseguenze che ha avuto) che sta preoccupando i sudditi.

Leggi anche : >> IL PRINCIPE CARLO È MALATO? ATTENZIONE ALLE DITA DELLE MANI: DI COSA SOFFRE

Una fonte a conoscenza della situazione attuale ha rivelato al Mail domenica:

“Potrebbe ancora succedere, ma non è affatto garantito che vedremo la Regina sul balcone durante il Giubileo”.

Come sappiamo, la famiglia reale continua la tradizione di apparire sul balcone di Buckingham Palace da decenni.

La Regina potrebbe non farcela ad affacciarsi al balcone: il rumor

Eventi come i royal wedding, o manifestazioni culturalmente importanti come il Trooping the Colour, hanno visto i reali anziani stupire folle di sostenitori mentre escono sul famoso balcone. Baci, gaff, saluti e look: tutto, ma proprio tutto i sudditi passano in rassegna in quei pochi minuti in cui la monarca e la sua famiglia si mostra dal famoso palazzo londinese.

Leggi anche : >> PROFEZIA DI NOSTRADAMUS SULLA REGINA ELISABETTA: ECCO QUANTO DURERÀ ANCORA

Ogni anno giubilare diventa iconico per questi motivi e qualora Sua Maestà non fosse presente in questa occasione, segnerebbe il primo appuntamento mancato coi sudditi lungo tutti gli anni da regnante.

A 96 anni, con problemi deambulatori e dopo aver combattuto contro il Covid, Elisabetta II potrebbe non essere in grado di mostrarsi al Giubileo quanto vorrebbe, tuttavia in più occasioni ha dimostrato di avere una tempra incredibilmente forte e che l’età (almeno la sua) è soltanto un numero.

Foto: Kikapress