Il Principe Harry sta pensando di ritornare nel Regno Unito? L’indizio

Dopo aver fatto visita alla nonna, il Principe Harry starebbe ripensando il suo accordo per tornare nel Regno Unito: che succeda qualcosa al Giubileo?

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno scelto di vivere in California e fare del bene con la loro associazione, seguendo progetti caritatevoli e impegnandosi nell’empowerment dei più deboli eppure il duca di Sussex starebbe soffrendo per la lontananza dalla famiglia.

Principe Harry, presto (forse) di nuovo nel Regno Unito

La visita a sorpresa alla Regina Elisabetta potrebbe aver scatenato in lui un senso di nostalgia che alcuni esperti reali vedono come il primo passo verso un ritorno a casa nel Regno Unito.

Leggi anche: >> HARRY STA MALE, PAROLA DI CHIRURGO: COS’HA DICHIARATO SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE (PEGGIORATE DALLA NASCITA DI ARCHIE)

Durante gli Invictus Games, in una intervista per la NBC Harry ha ammesso di aver sentito la mancanza della propria famiglia, affievolendo tuttavia lo slancio d’affetto nei confronti della Royal Family con la giustificazione che la pandemia ha reso per tutti noi i rapporti più difficili.

L’astrologa delle celebrità, Emili Adame, ha detto al podcast To Di For Daily che il Duca potrebbe “ripensare” alla sua separazione dalla famiglia reale e che desidera trovare un modo per andare avanti.

Leggi anche : >> LA REGINA NON STA MOLTO BENE, LA PREVISIONE DA BRIVIDI PER IL GIUBILEO

“Ora stiamo vedendo che si aggrappa di nuovo al passato” ha riflettuto Adame, prima di aggiungere: “Questa fuga che ha avuto… sta ripensando a qualcosa. Sta ripensando a come vuole andare avanti. Sento che vuole riconnettersi. Sento che questo desiderio di Harry fa parte del loro problema [Harry e Meghan] che stanno affrontando personalmente insieme”.

Harry farà felice la Regina al Giubileo tra rimpianti e nostalgia?

L’astrologa si è detta sicura che il cuore di Harry sia nel Regno Unito… L’invito della Regina ad unirsi con la Royal Family a Buckingham Palace per il Giubileo di Platino e affacciarsi tutti insieme dal balcone potrebbe essere accettato!

Non da Meghan, che invece avrebbe le idee molto chiare: mai più nel Regno Unito… ma mai dire mai nella vita!

Foto: Kikapress