La Regina annulla tutte le feste private, continua a stare male

La Regina Elisabetta continua a tenere col fiato sospeso i sudditi: nella nota ufficiale si apprende che non parteciperà alle Feste in Giardino

“Stanca e debilitata”, con queste due parole il portavoce di Elisabetta II ha motivato il forfait della Regina alle imminenti Garden Party che si terranno a maggio tra Buckingham Palace di Londra e il Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo.

La sovrana a 96 anni e dopo una serie di problemi di salute non se la sente, evidentemente, di prendere parte a questi lunghi eventi in cui presenziano esponenti di spicco della politica e dello spettacolo del Regno Unito… Sappiamo bene, infatti, che le difficoltà a deambulare e a sostare in piedi troppo a lungo sono ancora piuttosto serie e al weekend tra il 2 e il 5 giugno, quello del Giubileo di Platino, dovrà arrivare in forma smagliante.

Regina Elisabetta esausta e provata, sudditi in ansia

La monarca ha così deciso di rinunciare a questi impegni mondani rendendo ufficiale la sua assenza: presenzieranno ogni volta a seconda del tipo di evento altri membri della Famiglia Reale, come effettivamente già succede da diverse settimane.

Ricordiamo infatti che la Regina si è vista costretta al riposo in due appuntamenti chiave negli ultimi due mesi: il servizio del Commonwealth Day e il servizio del Giovedì Santo, dove era rappresentata da suo figlio ed erede, il principe Carlo.

La decisione della Regina per il suo bene: rinuncia a malincuore

I sudditi, però, hanno gioito quando si è fatta forza per attraversare la navata di Westminster e onorare la memoria del defunto e amatissimo marito, per la messa di commemorazione del 29 marzo.

Dopo 7 decenni (immaginate un po’, 70 anni) di feste in giardino con l’alta società inglese, Elisabetta II ha rotto la tradizione perché stanca e senza forze. La comunità spera che si riprenda nelle prossime tre settimane per poi vivere in serenità i festeggiamenti a lei dedicati.

Foto: Kikapress