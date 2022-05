Principe Carlo umiliato dopo aver letto il discorso della Regina: il motivo

Il Principe Carlo ha debuttato al Parlamento leggendo per la prima volta il discorso della Regina, le reazioni social non sono state così entusiaste

L’apertura dei lavori del Parlamento inglese è una cerimonia a cui la Regina ha preso parte sin dal 1952, mancando solo nel 1959 e nel 1963 perché incinta di Andrea e Edoardo: si aggiunge anche quest’anno per problemi di salute, ma il Principe Carlo ha preso il suo posto per la prima volta.

Leggi anche : >> CARLO TREMA, IL SEGRETO NEL LIBRO DI MEMORIE DI HARRY CHE PUÒ ROVINARLO

Il messaggio è chiaro: la monarchia non finirà con Elisabetta II che – secondo una nota diffusa da Buckingham Palace – sta ancora avendo a che fare con problemi episodici di mobilità.

Il Principe Carlo al Parlamento a 73 anni: critiche per il futuro erede

Il primogenito ha indossato la sua uniforme di Admiral of the Fleet, con William alla sua destra e Camilla alla sua sinistra mentre la Corona sfilava davanti ai rappresentanti del Parlamento a Westminster.

Leggi anche : >> LE ULTIME PAROLE DI FILIPPO: LA RIVELAZIONE A CARLO PRIMA DI ANDARSENE PER SEMPRE

Il Principe di Galles, all’età di 73 anni, ha dunque preso il testimone leggendo il discorso della Regina. Le reazioni dei sudditi sui social non si sono fatte attendere e a dire il vero non sono state così positive:

“Non riesco a guardare un vecchio, drappeggiato in abiti d’oro, leggere sciocchezze sul ‘successo del Regno Unito’ e affrontare una crisi del costo della vita di cui riesce a malapena a capire la teoria dell’esperienza”;

Carlo accusato di anacronismo, la dura reazione social

“Mentre siede sul suo trono d’oro accanto a un cappello fatto di gioielli preziosi, il principe inglese decorato con medaglie fasulle parla di come il suo governo risolverà la crisi del costo della vita”;

“Nel frattempo, migliaia di suoi sudditi sono costretti a utilizzare i banchi alimentari”.

Leggi anche : >> IL PRINCIPE NELLA BUFERA, ECCO COME FA A GUADAGNARE 45MILA EURO L’ORA

C’è da dire che le parole del Principe Carlo al Parlamento rappresentano in realtà il piano programmatico dell’attuale Primo Ministro Boris Johnson, tuttavia l’accoglienza del futuro erede al trono non è stata delle migliori.

D’altronde il Principe di Galles non gode di ottima fama rispetto all’amore che i sudditi provano per la Regina e per i Cambridge: dovrà trovare il modo di farsi ben volere per assicurare alla monarchia anni felici.

Foto: Kikapress