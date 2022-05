Giubileo di Platino, la cifra stellare per festeggiare la Regina e i 70 anni di regno

Il Giubileo di Platino si avvicina, ecco quanto spende chi vuole assistere ai festeggiamenti all inclusive: il pacchetto dalla cifra assurda

Il weekend lungo dal 2 al 5 giugno sarà piuttosto importante a Londra: avranno infatti luogo i festeggiamenti per il Giubileo di Platino e la Regina, insieme a tutta la Royal Family, sarà al centro dell’attenzione.

Giubileo di Platino, quanto costa assistere ai festeggiamenti

Sarà un evento indubbiamente storico e altrettanto certamente mediatico considerando che prima di Elisabetta II soltanto Luigi XIV, con 72 anni e 110 giorni, ha regnato più di lei in tutta la storia. È oramai tutto predisposto e si spera che la Sovrana possa recuperare a pieno le forze dopo alcune settimane piuttosto difficili tra Covid, acciacchi e preoccupazioni familiari.

Leggi anche : >> GIUBILEO DI PLATINO, IL BEL GESTO (INASPETTATO) DI HARRY E MEGHAN PER LA REGINA

Tra celebrazioni religiose, rievocazioni storiche, parate in pompa magna per il Trooping the Colour, lo spettacolo è assicurato, ma sapete quanto potremmo arrivare a spendere se volessimo assistere al Giubileo di Platino per la Regina più amata di sempre? Tenetevi forti perché parliamo di cifre stellari per quattro giorni a Londra.

Hotel e compagnie aeree hanno organizzato pacchetti extra-lusso per i turisti più facoltosi, quelli che non si accontentano di un pranzo al sacco al St. James Park e di un albergo in periferia… Se ciò che volete vivere è una esperienza da veri reali, allora date un’occhiata all’offerta “Platinum Jubilee” del Corinthia a Whitehall Place.

Leggi anche : >> LA REGINA STA MALE E CARLO LA SOSTITUISCE MA PIOVONO CRITICHE CRUDELI: IL MOTIVO

Il rinomato cinque stelle a due passi dalla centralissima Trafalgar Square ha organizzato un soggiorno con comfort di ogni genere alla modica cifra di 56mila euro per due notti per due persone, come riportano diversi taboid inglesi come il Sunday Times e il Daily Mail.

Quasi tutto sold out per i festeggiamenti alla Regina: cifra assurda per due notti

Oltre a poter vedere la Regina affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace direttamente dai balconi delle camere dell’hotel, l’offerta propone anche esperienze gastronomiche delle più alte eccellenze, l’utilizzo di spa e la visita di monumenti esclusivi.

Pare che sia dagli Stati Uniti che dal Medio Oriente numerosi avventori hanno già prenotato il pacchetto per “far parte della storia” – come recita il claim sul sito della struttura.

Foto: Kikapress