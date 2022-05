Charlene di Monaco, il messaggio di Gemma Galgani commuove tutti

Charlene di Monaco è tornata sui social dove ha riscosso enorme successo: anche Gemma Galgani le ha rivolto dolcissime parole

Charlene di Monaco è stata la protagonista indiscussa della Montecarlo Fashion Week, un evento di gala a cui ha partecipato insieme alla figlia Gabriella: le due principesse hanno calcato la passerella sfoggiando look eleganti e lavorati. Per Charlene è la prima volta in abito da sera e per giunta insieme alla piccola Gabriella che ha già dato prova di avere idee precise in fatto di stile e di moda.

Charlene, la foto con Gabriella fa il pieno di like

La moglie di Alberto è apparsa bellissima, glaciale, inarrivabile e sorridente e ha immortalato il momento con un post su Instagram insieme alla figlia di 7 anni:

“Ho amato ogni momento nel preparare la mia principessa per il suo primo evento ufficiale. Non vediamo l’ora di passare una fantastica serata ai Fashion Awards”.

I fan di Charlene hanno inondato la 43enne di tutto l’affetto possibile con messaggi di incoraggiamento per il nuovo percorso dopo i mesi di malattia e gli auguri più profondi affinché possa tornare a sorridere come nello scatto che ha ottenuto in breve tempo più di 60mila cuoricini.

Gemma Galgani, l’appello alla Principessa Charlene

Tra i commenti, spunta anche quello di Gemma Galgani che già in passato aveva scritto alla Principessa monegasca.

Charlene e Gabriella di Monaco@Instagram

La dama di Uomini e Donne ha commentato il post scrivendo:

“L’abbraccio di una mamma regna sovrano, anche senza corona in testa, mia amata Principessa Charlene! Quanta amorevolezza, quanta dolcezza, il linguaggio del cuore di una mamma!”

Si percepisce della malinconia nelle parole della protagonista del dating show di Maria De Filippi, per via del sul passato: Gemma, infatti, avrebbe voluto diventare mamma e ha sofferto per non esserlo a causa di una vita frenetica professionalmente parlando e molto instabile dal punto di vista sentimentale.

Foto: Kikapress