Harry e Meghan, la Regina li perdona ma loro non le fanno conoscere Archie e Lilibet

La Regina Elisabetta dà una seconda chance a Harry e Meghan, che però la deludono di nuovo: il veto su Archi e Lilibet

Occhi puntati sulla Regina e la Royal Family per i grandi festeggiamenti del Giubileo di Platino a cui parteciperanno anche Harry e Meghan.

Harry e Meghan nuovi guai in vista con la Regina?

I duchi di Sussex, che sono di nuovo al centro dell’attenzione per l’ictus che ha colpito Thomas Markle, per il documentario su Netflix e la raccolta fondi per i prossimi Invictus Games, dovranno mettercela tutta per farsi di nuovo ben volere da tutti.

La Sovrana, tuttavia, pare averli già perdonati e il fatto che abbiano accettato l’invito per il Giubileo – una preziosa seconda chance per la coppia dopo la Megxit – fa ben sperare. Anche se non si affacceranno dal balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto durante il Trooping the Colour, Harry e Meghan saranno presenti alla cerimonia di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul.

L’evento sancirà l’apertura ufficiale del Giubileo per i 70 anni di Regno e sarà trasmesso in diretta dalla BBC. Anche se i rapporti – almeno tra Harry e Meghan e la Regina – sembrano molto più distesi e cordiali di un tempo, la coppia avrebbe deciso comunque di non portare i figli Archie e Lilibet a corte.

Sussex, faccia a faccia con William e Kate: cosa succederà?

Stando agli ultimi rumors vorrebbero evitare ai figli un viaggio molto lungo e ricco di impegni: eppure la Regina non vedeva l’ora di conoscere la piccola bisnipote, che il 4 giugno compirà un anno, e di riabbracciare il fratellino maggiore Archie Harrison…

Il gesto potrebbe essere foriero di nuove tensioni, oltre quelle che – i tabloid ne sono certi – traspariranno sul volto di William. Il futuro erede al trono, infatti, non ha ancora accettato e perdonato alcuni comportamenti di Harry… Staremo a vedere se Kate farà nuovamente da mediatrice e se Meghan le darà una mano!

Foto: Kikapress