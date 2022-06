Charlene di Monaco positiva al Covid: in che condizioni è la Principessa

Charlene di Monaco assente all’evento di domenica perché positiva al Covid: la nota ufficiale da Palazzo rivela le sue vere condizioni

Gli ultimi due anni per Charlene di Monaco non sono stati affatto facili: dopo tutto ciò che ha vissuto in Sudafrica e in Svizzera, ora è risultata anche positiva al Covid. La notizia ha fatto il giro del web in men che non si dica e dalla Rocca una nota ufficiale ha rivelato in che condizioni si trova ora la Principessa.

Charlene di Monaco, solo ora rivelate le sue condizioni dopo il Covid

L’ex nuotatrice, lo ricordiamo, si era rimessa in forze dopo una lunga terapia riabilitativa in una esclusivissima clinica elvetica da novembre a marzo, e prima ancora era rimasta bloccata in Sudafrica dove aveva contratto una pesantissima infezione a naso, gola e orecchie, che ha richiesto svariati interventi chirurgici.

Tornata alla vita pubblica relativamente da poco, Charlene di Monaco si ritrova di nuovo da sola, confinata in quarantena come da prassi per chi è positivo al Covid. Avrebbe dovuto prendere parte ad un evento a cui teneva in particolar modo, ma chiaramente ha dato forfait: parliamo della Riviera Water Bike Challenge, competizione che in passato l’ha vista assoluta protagonista e vincitrice.

Quest’anno avrebbe dovuto presenziare al fianco del Principe Alberto perché ancora non abilitata a compiere sfori fisici notevoli come quello richiesto per la gara di bike acquatica; invece si è vista costretta a restare isolata.

Come sta la Principessa? Cosa sappiamo fino ad ora

I sudditi di Charlene di Monaco hanno espresso grande ansia dopo che la notizia della sua positività al Covid si è sparsa, tuttavia un portavoce di Casa Grimaldi ha tranquillizzato tutti definendo “non preoccupanti” le sue condizioni.

La moglie di Alberto ha effettuato un tampone a seguito di alcuni sintomi: al momento il Principe – che ha contratto il Covid 2 volte, l’ultima ad aprile scorso – non è rimasto coinvolto, mentre non si avrebbero notizie dei figli Jacques e Gabriella.

Foto: Kikapress