Harry e Meghan, la foto di Lilibet fa il giro del web: nuovo sgarbo alla Regina?

Dopo il weekend a Londra, Harry e Meghan sono tornati in America: ecco, finalmente, la foto di Lilibet rilasciata per il suo primo anno

Non c’è alcun dubbio che il Giubileo di Platino sarebbe stato molto meno succoso e divertente se non ci fossero stati Harry e Meghan: il 4 giugno hanno festeggiato il primo compleanno di Lilibet in privato a Frogmore ma solo a distanza di qualche giorno è stata pubblicata una sua nuova foto.

Foto di Lilibet rilasciata per il primo compleanno… Finalmente!

La piccola, che finalmente la Regina ha avuto l’occasione di conoscere, è apparsa ufficialmente in rete una manciata di volte (QUI assolutamente per sbaglio).

Come ha fatto sapere il portavoce dei Sussex, Harry e Meghan hanno organizzato un picnic informale nella residenza reale, con pochissimi amici e parenti ed è proprio durante la festa che Lili è stata fotografata dall’amico della coppia Misan Harriman.

Il fotografo e attivista sociale di origine nigeriana ha pubblicato sul proprio profilo Instagram lo scatto di Lilibet a distanza di due giorni dal giorno del compleanno: una scelta dettata dal ritrovato senso di rispetto verso la Regina Elisabetta II.

Archie e Lilibet hanno reso la Regina felice come non succedeva da tempo

D’altronde, se Harry e Meghan avessero diffuso l’immagine mentre era in corso il Giubileo di Platino, sarebbero stati bollati (ancora una volta) come esibizionisti, opportunisti e insensibili.

Nulla di tutto ciò, anzi: nel corso dei festeggiamenti i duchi hanno mantenuto un basso profilo, si sono tenuti a debita distanza da William e Kate – dettaglio che ci racconta come il cammino verso la pace sia ancora molto lungo – e hanno rispettato ogni accordo preso con la Regina. Ma torniamo a Lilibet.

Il primo scatto la vede seduta sul prato di Frogmore, con gli inconfondibili tratti di suo padre Harry: capelli rossi, occhi chiari e quel sorriso da furbetta che ha conquistato tutti. Nel secondo scatto, invece, vediamo Lili in braccio a Meghan Markle – molto meno tirata di come l’abbiamo vista nella Cattedrale di St Paul – insieme alla moglie e le due figlie di Harriman.

