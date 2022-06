Incontro segreto tra Harry e Carlo: cos’hanno stabilito durante il Giubileo

Emerge una riunione segreta tenuta tra Carlo e il figlio Harry durante i festeggiamenti del Giubileo: sono giunti ad un patto?

Come abbiamo visto, Harry e Meghan sono stati tenuti a debita distanza dal resto dei reali nel corso dei festeggiamenti per Giubileo di Platino. I Sussex non sono riusciti neanche ad avvicinarsi alla Regina, Carlo o William e Kate, anzi il loro posto nella Cattedrale di St. Paul era ben lontano da loro.

Tuttavia anche se sono ripartiti prima che terminasse il weekend in omaggio alla Sovrana, Harry avrebbe avuto la possibilità di vedere la Regina in privato per 15 minuti e organizzare con il padre un incontro segreto.

Harry e Carlo, com’è andato l’incontro segreto?

D’altronde entrambi hanno capito che per la loro reciproca reputazione nazionale e internazionale è meglio se iniziano a trovare un modo per fare pace. La riunione portata alla luce su Royally US dal giornalista americano-britannico Christopher Anderson dopo che hanno iniziato a circolare alcune immagini dei Sussex che lasciavano Clarence House.

L’esperto ha confermato che c’è stato un incontro ma si è trattato di una riunione molto superficiale in cui Harry e Meghan speravano in un miglioramento dei rapporti con il futuro Re d’Inghilterra dopo due anni di indifferenza.

Harry e Meghan fanno paura alla Royal Family

Il gioralista ha invece fatto sapere che dopo la riunione “penso il sipario sia calato”. La sensazione, dunque, è che Harry e Meghan non abbiano avuto successo nella loro opera di riavvicinamento con il principe di Galles; men che meno con William e Kate che hanno mancato il primo compleanno di Lilibet nonostante l’invito ufficiale.

“E una delle cose che penso sia così triste è che Diana, se fosse viva oggi, avrebbe il cuore spezzato da tutto ciò”, ha riflettuto Anderson.

La strada di Harry e Meghan per farsi di nuovo ben volere dalla Royal Family dopo aver spifferato segreti inconfessabili a Oprah è ancora molto impervia e il libro di memorie del duca di Sussex è quasi pronto…

Foto: Kikapress