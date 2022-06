Harry e Meghan, il retroscena inedito al Giubileo: perché sono spariti

Continuano a non placarsi le polemiche sulla partecipazione di Harry e Meghan al Giubileo di Platino e spuntano nuovi retroscena

Anche se oramai i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina sono stati archiviati, la presenza di Harry e Meghan al Giubileo ha lasciato molti strascichi. Tra i sudditi, sicuramente, che hanno fischiato i Sussex per il notevole ritardo con cui sono arrivati alla Cattedrale di St. Paul e all’uscita, quando la coppia è rimasta isolata dal resto della famiglia.

Harry e Meghan, cos’è successo dietro le quinte del Giubileo

Harry si aspettava un’accoglienza molto più calorosa, invece ha fatto i conti con la diffidenza del padre Carlo, di William e delle rispettive consorti che hanno tenuto lui e Meghan a debita distanza. Inoltre i Cambridge – che hanno preso le redini della ‘Firm’ a tutti gli effetti e dunque sono oltremodo impegnati – hanno rifiutato l’invito per il primo compleanno di Lilibet.

Tutti questi atteggiamenti di chiusura che la Royal Family ha riservato ai Sussex li ha portati a fare di conseguenza: dopo l’appuntamento con la messa, infatti, sono praticamente spariti dalla circolazione provocando grande sdegno generale e interno.

Harry e Meghan, infatti, hanno disertato il pranzo informale tra cugini organizzato per stare insieme, chiacchierare e fare quattro risate senza che il protocollo fosse troppo rigido: si saranno sentiti non voluti quando forse si aspettavano il tappeto rosso…

Perché i Sussex se ne sono andati via prima? Il motivo

Ricordiamo anche che quando hanno chiesto alla Regina di poter pubblicare una foto ufficiale di lei con la piccola Lilibet, la Sovrana ha detto assolutamente no: un altro motivo, questo, per scomparire dai radar e addirittura anticipare la partenza.

Gli osservatori reali hanno visto nel Giubileo di Platino l’ultima chance per Harry e Meghan di ricucire i rapporti: mentre la Regina – che li ha perdonati invitandoli – ha dimostrato che la monarchia è superiore, i Sussex hanno dimostrato che hanno ancora molta strada da fare per tornare ad essere popolari, almeno in UK.

Foto: Kikapress