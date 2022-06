Compleanno di William, l’incredibile regalo della Regina e il brutto gesto di Harry￼

William ha compiuto 40 anni il 21 giugno e per il compleanno la Regina in persona gli ha fatto un regalo inaspettato. Harry invece…

Il 21 giugno è stato il giorno dedicato a William d’Inghilterra che ha compiuto 40 anni e ricevuto una quantità infinita di messaggi: la Regina ha onorato il compleanno del primo nipote sui social con una carrellata di foto che li ritraggono insieme sorridenti e papà Carlo ha fatto lo stesso.

Compleanno di William, cos’ha fatto la Regina per il nipote

Sua Maestà Elisabetta II, secondo quanto trapelato sul Mirror, ha vietato di far sventolare la bandiera nazionale sugli edifici pubblici per il compleanno di William – intercettando diversi malumori legati al compleanno di Andrea di York e allo scandalo in cui è coinvolto – ma quanto a regali non si è risparmiata.

🥳 Happy Birthday to The Duke of Cambridge!



As the second in line to the throne turns 40, learn more about His Royal Highness 🧵👇 pic.twitter.com/9WXk7kBiT9 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2022

Al duca di Cambridge è stato concesso di organizzare un party super esclusivo in una delle residenze reali – probabilmente Sandringham o il Castello di Windsor – entro la fine dell’estate. La Sovrana ha fatto questo onore al futuro erede al trono soltanto ad una tappa fondamentale come il suo 18esimo compleanno e solo altre tre volte ha accordato lo stesso onore ai membri della Royal Family.

Wishing The Duke of Cambridge a very happy 40th birthday! 🎂🎈 pic.twitter.com/lV709IUivH — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 21, 2022

La grande festa del futuro erede al trono potrebbe essere l’occasione per riunire ancora una volta i famigliari vicini e lontani (forse anche la Regina presenzierà) e qualora vi stiate chiedendo se ci sarà anche Harry, il dubbio è profondo.

Harry, il grave sgarbo per i 40 anni di William

Per il compleanno di William, infatti, il fratello minore e la moglie non hanno pubblicato alcun post, messaggio o foto con gli auguri: segno che il gelo percepito durante i festeggiamenti per il Giubileo della Regina resta ancora tale.

Forse il duca di Sussex non ha digerito l’affronto – e la mancata presenza – dei Cambridge per il primo compleanno di Lilibet; forse William non riesce a ritrovare la fiducia in lui… Queste settimane saranno impegnative per il primogenito di Diana, la cui eredità è stata amorevolmente raccolta da William.

Il giorno prima del suo compleanno, infatti, ha fatto visita ad alcune associazioni che aiutano i senzatetto ricordando che proprio da piccolo mamma Diana era solita portare i figli in quei luoghi affinché si rendessero conto che ci sono persone meno fortunate di loro da aiutare.

Foto: Kikapress