Alberto e Charlene di Monaco, il dubbio sulla foto del raro bacio in pubblico

Alberto e Charlene insieme ai figli in Norvegia sono apparsi in sintomia: il bacio in pubblico, però, non ha convinto tutti. Il dettaglio

Dopo aver sconfitto il Covid, Charlene di Monaco è tornata a presenziare al fianco del marito Alberto in una serie di eventi molto importanti: dalla 61° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, dove ha brillato con un abito lungo verde smeraldo al viaggio di stato in Norvegia, dove non è mancato un bacio in pubblico.

Alberto e Charlene, in Norvegia ritrovano la felicità

La coppia, con Jacques e Gabriella al seguito, ha trascorso qualche giorno in Norvegia in compagnia del Principe Haakon e la sua famiglia; inoltre Alberto e Charlene di Monaco hanno presenziato all’inaugurazione di una mostra presso il Fram Museum.

Leggi anche : >> CHARLENE DI MONACO, IL DIVIETO DI ENTRARE A PALAZZO: COLPA DELLA COGNATA

Lo stile di Charlene non è in discussione: da quando è tornata alla vita pubblica non ha sbagliato un colpo. Per la visita in Norvegia ha scelto un tailleur nero con giacca bordata con cristalli altrettanto neri e camicia di seta dello stesso colore, pantaloni a palazzo e decolleté ton sur ton per un total black look estremamente elegante.

È apparsa a suo agio lontano da casa Grimaldi e dall’atmosfera pesante che evidentemente non la fa respirare e gli osservatori reali hanno intravisto atteggiamenti più distesi con Alberto: il bacio a favore di camera, poi, è stata la ciliegina sulla torta per scacciare – ancora una volta – le voci sulla crisi matrimoniale.

Leggi anche : >> PRINCIPE WILLIAM, IL REGALO ASSURDO PER I 40 ANNI DALLA REGINA E LA GRANDE DELUSIONE PER HARRY

Il bacio di Charlene e il marito non convince tutti: lo strano dettaglio

Il Principe ha preso la moglie tra le braccia, si sono guardati negli occhi e hanno sussurrato qualche parola prima di scambiarsi il bacio; dopodiché Charlene ha appoggiato la testa sulla spalla del marito.

Guarda qua : >> IL DETTAGLIO SUL BACIO TRA ALBERTO E CHARLENE NON È PASSATO INOSSERVATO: LA FOTO RIVELATRICE

Una scenetta apparentemente spontanea se non fosse per l’espressione contrita della Principessa poco prima che le sue labbra toccassero quelle del marito. In molti, infatti, hanno sollevato dubbi sulla veridicità del dolce momento romantico.

Foto: Kikapress