Compleanno di Diana, il gesto commovente di William e Harry

Il 1° luglio Lady Diana avrebbe compiuto 61 anni e per l’occasione William e Harry le hanno reso omaggio con parole e gesti toccanti: pace in arrivo?

Se Lady Diana fosse ancora viva, avrebbe appena spento 61 candeline: il 1° luglio, infatti, era il giorno del suo compleanno e William e Harry hanno voluto ricordare quanto bene avesse fatto in poco tempo a chi le stava intorno.

Lady Diana, cos’hanno fatto William e Harry per il 61° compleanno

L’anno scorso i due fratelli avevano svelato una statua in suo onore presso i giardini di Kensington, quest’anno il futuro re ha letto una lettera commovente in occasione dei Diana Awards, i premi istituiti dal 1999 in memoria della Principessa del Galles in favore dei più giovani filantropi di tutto il mondo.

Quest’anno sono stati premiati 80 ragazzi tra i 9 e 25 anni per le loro azioni caritatevoli e benefiche verso i meno fortunati e William, che ha presenziato alla cerimonia in modo virtuale e da remoto, si è fatto portavoce di parole emozionanti e profonde.

William e Harry raccoglieranno gli insegnamenti della madre?

Nel ringraziare i vincitori dei Diana Awards il duca di Cambridge ha infatti detto:

“Siete davvero la personificazione dell’eredità di mia madre e so che sarebbe così orgogliosa di tutti voi. Credo che non ci sia modo migliore per celebrare la sua vita e il suo lavoro che riconoscere le persone incredibili che dedicano così tanto tempo e sforzi per aiutare chi le circonda”.

Anche Harry è intervenuto alla cerimonia attraverso un video in cui ha fatto sapere che “la sua voce oggi risuona ancora più forte, nella mia vita, la vedo nei miei figli”; poi ha ringraziato chi ha ricevuto lo speciale riconoscimento per “aver mantenuto vivo il suo fuoco”.

Il 31 agosto, tra poco meno di un mese e mezzo, ricorre il 25° anniversario della scomparsa di Lady Diana, morta a Parigi a causa di un incidente che le è stato fatale… Vedremo se da lassù l’amata principessa riuscirà ad accorciare le distanze, che ancora oggi sembrano siderali, tra i suoi figli dopo la spaccatura interna che ne ha profondamente minato il rapporto.

