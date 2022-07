Charlene di Monaco intrappolata dietro le sbarre: il video sconvolge i sudditi

La Principessa Charlene di Monaco pubblica un video che sconvolge i sudditi: in trappola dietro le sbarre prima di sparire

Charlene di Monaco oramai sembra aver preso confidenza con i flash dei fotografi ed è sempre più a suo agio nelle apparizioni pubbliche, che siano da sola, con i figli oppure con il marito Alberto.

Charlene di Monaco torna sui social: il progetto che spiazza tutti

Anche se lo stato del loro matrimonio continua a stare sotto ai riflettori e riempire pagine e pagine della stampa, l’ex olimpionica di nuoto sta voltando pagina e si concentra sui progetti a cui tiene di più. In questi giorni, infatti, ha fatto visita al reparto maternità del centro ospedaliero Princesse Grace lo stesso in cui sono nati 7 anni fa i suoi gemelli, Jacques e Gabriella.

Per l’occasione ha indossato un sobrio quanto elegante tubino nero e ha scambiato qualche chiacchiera con le neomamme e stretto i piccolini appena nati.

Se è apparsa felice di stare a contatto con delle nuove vite, è anche successivamente sembrata più malinconica e triste del solito quando ha pubblicato un inaspettato post su Instagram per annunciare un nuovo progetto.

Charlene in trappola, il video profetico

La clip ha sconvolto i sudditi che seguono Charlene di Monaco sui social perché si vede il volto della Principessa dietro le sbarre di una prigione, mentre ci guarda intensamente, prima di liquefarsi e svanire del tutto.

Charlene in trappola, lo stato d’animo che contraddistingue da mesi, forse da anni la sua permanenza a Casa Grimaldi: così l’ha ritratta l’artista Junaid Senechal-Senekal dando il via alla prima collezione NFT della Principessa commissionata per il progetto alimentare Feed2gether.

La caption del video che ha suscitato non poche polemiche recita:

“Grazie all’artista Junaid Senechal-Senekal che ha messo il suo cuore e la sua anima in questa creazione, così come la sua salute per aver digiunato per l’intera durata di questo lavoro, facendo ciò che ha sperimentato essere una realtà tragica per molti e qualcosa che la maggior parte dà per scontato ogni giorno. Questo sottolinea l’importanza dell’iniziativa”.

In rete i commenti preoccupati per le sorti di Charlene non mancano:

“Non mi piace vederti così, dietro le sbarre 😢”, “Che tristezza….. nessuno è felice in questa famiglia. La felicità non è affatto assicurata in un palazzo che si rivela essere solo una prigione e ancora “Vi vediamo tutta l’angoscia dell’anima, tutto il malessere. Spero che tu possa trovare la pace interiore”.

