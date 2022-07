Meghan Markle vuole davvero diventare Presidente USA? Tutti gli indizi￼

Meghan Markle prossima presidente degli Stati Uniti? La duchessa di Sussex lancia indizi eloquenti e la sorella di Biden la invita a unirsi ai Democratici

Meghan Markle potrebbe essere la prima Presidente donna e di origini afroamericane degli Stati Uniti: la sua strategia sta prendendo forma e le battaglie che sta portando avanti sono nette, così come eloquenti sono gli indizi che ha lasciato agli osservatori.

Leggi anche : >> MEGHAN E HARRY, SCHIAFFO ALLA REGINA: L’ANNUNCIO DI INDIPENDENZA ECONOMICA GELA LA CORONA

Meghan Markle, da attrice a Presidente degli USA? Il piano della duchessa

Che Meghan senta di avere una missione nel cambiamento delle sorti mondiali è noto sin da quando, alle elementari e medie, scriveva lettere indirizzate a grandi aziende americane per lottare contro il sessismo. L’incontro con Harry le ha permesso di far parte – e incidere – anche sulla storia inglese e sulla sua antichissima istituzione, la monarchia, essendo la prima afroamericana a far parte della Royal Family.

Ora, di nuovo in America, l’ex attrice e ora sempre più attivista per i diritti delle donne, dei bambini e dei lavoratori, potrebbe essere il personaggio chiave nella corsa alle Politiche del 2028.

Leggi anche : >> MEGHAN E LA PROFEZIA SUL SUO DESTINO IN UN ROMANZO DEL 1913: COSA AVEVA PREVISTO

Meghan contro Trump? I Democratici la vogliono

Con la minaccia di ritorno di Donald Trump e con Kamala Harris messa ko dalle sue stesse gaffe (vedasi la risata dopo la domanda sui rifugiati ucraini), i Democratici sembrano deboli e poco inclini a farsi valere.

Meghan Markle, invece, ha dalla sua notorietà, soldi, un marito che la sostiene interamente, e un entusiasmo contagioso quando si tratta di difendere i più fragili. Si è esposta per i congedi retribuiti, per i diritti delle donne lavoratrici e di recente ha fatto sapere che ha tutta l’intenzione di chiedere parità di diritti dopo la sentenza della Corte Suprema sull’aborto.

Quel “viaggio a Washington” che la moglie di Harry sta pianificando con l’attivista Gloria Steinem ha certamente un significato profondo se anche la sorella di Joe Biden, Valerie Biden Owens, politica di lungo corso e fondamentale nell’ascesa del fratello, ritiene concrete le aspirazioni della duchessa.

“Naturalmente la sua candidatura alle presidenziali è fattibile. È meraviglioso che ci siano donne in politica. Più ce ne sono, meglio funziona la democrazia. Meghan Markle è la benvenuta e la invitiamo a unirsi al partito democratico” ha infatti commentato a Good Morning Britain.

Foto: Kikapress