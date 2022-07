Charlene di Monaco assente al Ballo della Rosa: cos’è successo? Il retroscena

Il Ballo della Rosa ha avuto luogo senza Charlene di Monaco: perché era assente? Il retroscena inedito

Come ogni anno, a parte gli ultimi due causa Pandemia, Montecarlo richiama il jet set mondiale a sé per il prestigioso Ballo della Rosa guidato – dopo la morte di Grace Kelly – da sua figlia Carolina: Charlene di Monaco non vi ha preso parte, lasciando Alberto nelle mani della sorella.

Leggi anche : >> CHARLENE DI MONACO DIETRO LE SBARRE: IL VIDEO INQUIETANTE E PROFETICO

Charlene di Monaco, ecco perché era assente al Ballo della Rosa

Il Ballo della Rosa, che quest’anno ha visto il creativo Christian Louboutin riadattare ai giorni nostri il ritorno degli Anni Venti, è stata l’occasione per raccogliere fondi grazie alla vendita dei biglietti (ogni ticket costa la bellezza di 850 euro), ma anche quella di tornare a sfoggiare classe, bellezza e ricchezza per la famiglia di Alberto.

Peccato che come nel film di Nanni Moretti, l’edizione 2022 del Ballo della Rosa si ricorderà per l’assenza di Charlene di Monaco. Non è la prima volta che manca al grande evento ma dopo le numerose vicissitudini personali e i problemi di salute affrontati nei mesi scorsi, le aspettative su di lei in questa speciale serata erano altissime.

Leggi anche : >> ALBERTO E CHARLENE, LO STRANO DETTAGLIO DEL (RARISSIMO) BACIO IN PUBBLICO

A poco sono valse le parole di rassicurazione che il Principe Alberto ha rivolto al Corriere della Sera confermando che Charlene è in ripresa e che piano piano tornerà alla normalità. Il fatto che non ci fosse aumenta i rumors sui rapporti glaciali con Carolina.

Charlene e Carolina, qualcosa non torna: i rumors sempre più insistenti

La festa glamour di Casa Grimaldi celebra ogni anno le donne del casato, tuttavia Charlene si è sottratta a questo impegno… Il messaggio che la moglie di Alberto vuole lanciare è chiaro: la Principessa vuole essere libera di scegliere come impiegare il suo tempo, quali progetti sostenere e a quali eventi presenziare. Le dinamiche del Palazzo le stanno sempre più strette e Carolina non sembra essere disposta a cedere di un millimetro e lasciarle il giusto spazio per esprimere se stessa.

Tra pochi giorni a Montecarlo si terrà un altro grande ballo – quello per la Croce Rossa – e speriamo vivamente che Charlene di Monaco sia presente e nella sua forma migliore.

Foto: Kikapress