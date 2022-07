Scoperto il motivo della visita di Charlene dal Papa: ha a che fare con la maternità

Ora sappiamo perché Alberto e Charlene sono andati dal Papa: la richiesta speciale nel corso dell’incontro in Vaticano

I commentatori reali stanno ancora indagando sulla recente visita di Alberto e Charlene di Monaco a Papa Francesco: la coppia è arrivata in Vaticano e il Pontefice l’ha ricevuta per una udienza privata della durata di 25 minuti.

Ma perché i regnanti monegaschi hanno voluto incontrare il Papa? C’è da dire che l’incontro è stato caratterizzato da un alto livello di cordialità e accoglienza, Charlene – molto devota – è sembrata piuttosto presa dalle parole di Francesco.

Il Pontefice ha accolto Alberto e Charlene nella Biblioteca apostolica e ha porto in dono ai reali una raffigurazione in bronzo di due bambini che si aiutano reciprocamente ad alzarsi da terra con incisi ai lati i termini “amore” e “aiuto”.

Charlene da Papa Francesco, la preghiera speciale: cicogna in arrivo?

Alberto e Charlene, invece, hanno regalato al Papa un disegno della Cappella di San Giovanni Battista, situata nel Palazzo Reale di Monaco.

Il motivo ufficiale della visita resta ignoto ma i più informati ipotizzano che abbia proprio a che fare con la maternità. Come è successo nel 2016, infatti, Charlene – ricorda Gala – ha voluto che Papa Francesco benedisse una foto dei gemellini che all’epoca avevano solo due anni.

Charlene già incinta? Il dettaglio che non passa inosservato

Il rumor che sia in cerca di un terzo figlio con Alberto è sempre più insistente e ogni dettaglio – dalle assenze improvvise alla scelta di otufit comodi – riconduce al fatto che sia già in attesa.

Dopo circa un anno di lontananza per via della brutta malattia, la mancanza immensa di Jacques e Gabriella, nonché le continue voci sulla presunta crisi matrimoniale con Alberto, riuscire in una terza gravidanza potrebbe riportare pace e serenità alla Rocca.

Foto: Kikapress