William furioso, ai ferri corti con le cugine e la figlia di Camilla: il motivo

Il Principe William starebbe tagliando i ponti con tutti i membri della Royal Family: da Eugenia e Beatrice di York ai figli di Camilla

Il Principe William, come primogenito di un erede al trono, è destinato a diventare Re e sin dai primi anni della sua infanzia ha sviluppato caratteristiche necessarie per governare come il senso del dovere, di responsabilità, di affidabilità.

Principe William in un brutto periodo: non riesce più a controllarsi

Chiaramente ha dovuto imparare a dominare le emozioni, mettere da parte l’istinto e l’empatia per essere il più diplomatico possibile. Tuttavia, ora che la Regina sta diradando le apparizioni, pare che non sia più in grado di gestire la mole di impegni e responsabilità a cui è chiamato a far fronte e farebbe fatica a tenere a bada la rabbia e a trovare compromessi.

Sembra infatti che a Palazzo sia mal visto da tutti: la parabola discendente sarebbe riemersa con l’arrivo di Meghan Markle che, poco prima della Megxit, il duca di Cambridge aveva addirittura smesso di salutare.

Anche se avrebbe origini molto antiche che risalgono, secondo Katie Nicholl, al periodo in cui Camilla si insediò ufficialmente nella sua famiglia con le nozze avvenute nel 2005.

L’esperta reale racconta del caratterino del Principe William, che tendeva a perdere la pazienza un po’ troppo frequentemente e che attaccò la figlia di Camilla, Laura, in più occasioni rinfacciandole che la madre aveva portato alla morte di Diana e che aveva rovinato per sempre la sua famiglia.

William contro le cugine a causa di Harry

Di recente William avrebbe tagliato i ponti con Eugenia e Beatrice di York per diversi motivi: in primis perché sono figlie del duca Andrea di York sul quale grava uno scandalo sessuale senza precedenti. In secondo luogo perché vorrebbe – di concerto col padre Carlo – escluderle dalla ristrettissima cerchia dei membri più attivi della monarchia evitando di dar loro impegni e responsabilità.

Di fatto vorrebbe anche estromettere la zia Anna che in questi anni si è adoperata al massimo per supportare la Regina e la Corona tutta.

Il terzo motivo per cui il Principe William sarebbe furioso con le cugine è per via dei loro stretti rapporti con Harry e Meghan: rapporti che starebbero minando quelli con i Cambridge. Addirittura, infatti, sembra che Eugenia abbia tagliato Kate Middleton da una foto poi pubblicata sui social…

Insomma William e la moglie, che ora si sono trasferiti ancor più vicino ad Elisabetta II, si starebbero facendo terra bruciata intorno e ciò non può affatto essere un bene.

Foto: Kikapress