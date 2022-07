Harry e Meghan, fu Camilla a proferire il commento razzista su Archie? Cosa emerge

Potrebbe essere stata Camilla a commentare con vena razzista il colore della pelle di Archie? Il sospetto sulla Duchessa

La questione che ha scatenato la rivoluzione di Harry e Meghan e il loro allontanamento da Londra continua a non trovare soluzione: chi avrebbe fatto un commento razzista sul colore della pelle del primogenito dei Sussex, Archie?

Harry e Meghan smascherano Camilla?

Fu proprio questo aneddoto a sconvolgere quanti hanno assistito alla intervista bomba della coppia da Oprah e se inizialmente avevano tutti pensato alla Regina e Filippo – tanto capace di umorismo non politically correct – Harry e Meghan si sono affrettati a smentire questa ipotesi.

Dal libro di Tom Bower che sta facendo molto discutere, “Revenge”, emerge che all’epoca in cui i due si fidanzarono Camilla Parker-Bowles avrebbe scherzato sulle combinazioni possibili tra il figlioccio e la nuora quando avrebbero avuto dei figli. In quell’occasione, sempre stando a quanto rivelato dal giornalista, la duchessa di Cornovaglia si è azzardata a dire:

“Non sarebbe divertente se vostro figlio avesse i capelli rossi afro?”

Divertente forse per Harry, di certo non per Meghan che molto probabilmente aveva già intuito l’andazzo a corte anche se le nozze erano ancora lontane.

Nonostante Camilla, futura regina consorte di Carlo, fosse la sospettata perfetta, una fonte anonima l’avrebbe totalmente scagionata dalle vergognose accuse. Su Page Six, infatti, l’insider ha chiarito nettamente:

“Camilla non è razzista, posso dirti categoricamente che non è la reale di cui parlavano Harry e Meghan”.

A questo punto, il dubbio cade sulle poche altre teste coronate rimaste: Carlo, la sorella Anna, il primogenito William con la nuora Kate, oppure l’ultimo dei figli della Regina Edoardo con la moglie Sophie di Wessex.

Chissà se Harry avrà il coraggio di fare nomi e cognomi nel libro di memorie su cui sta lavorando giorno e notte…

Foto: Kikapress