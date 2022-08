￼William e Kate, problemi sotto le lenzuola? Lei non vuole farlo e lui la tradisce

William e Kate sono sempre stati il ritratto della felicità e della perfezione: bellissimi, ricchi, importanti e con una famiglia unita e coesa. Ma non è tutto oro ciò che luccica e anche loro nel corso degli anni hanno avuto alti e bassi. Mai così in basso, però, erano arrivati dopo che un pettegolezzo piuttosto bollente ha sconvolto le loro vite tanto che su Twitter è diventato virale il “Prince William Affair” (cioè la tresca del Principe William).

Sull’account Deuxmoi, tra i profili più attivi a livello mondiali di gossip su star e celebrities, è apparso un post anonimo poi cancellato che è rimbalzato sul web fino a diventare di dominio pubblico.

Il post era questo:

“Questo gossip è così salace che sono quasi troppo scosso per condividerlo con voi (ma lo farò comunque). La relazione extraconiugale di questo reale britannico è un segreto di Pulcinella a Londra e nell’aristocrazia inglese, ed è argomento di conversazione di feste e redazioni. A una recente festa dei media, mi è stato detto che il vero motivo della relazione era l’amore del reale in questione per la pratica del pegging, in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi. Alla moglie non importa di lei, in effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell’ultima donna”.