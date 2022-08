￼Auguri Meghan Markle: 5 curiosità (assurde) sulla moglie del Principe Harry

Oggi, 4 agosto, Meghan Markle compie 41 anni e se pensate che già tutto sia stato scritto su di lei vi sbagliate: le curiosità più incredibili

Auguri a Meghan Markle che oggi festeggia il 41° compleanno e molto probabilmente lo trascorrerà in famiglia, con Harry, Archie, Lilibet e la madre Doria Ragland. Gli amici rimasti non sono molti dopo che si rumoreggia i Sussex abbiano tagliato i ponti anche con David e Victoria Beckham.

La coppia di (ex) reali sembra sparita dalla circolazione dopo l’apparizione all’Assemblea generale delle Nazioni unite mentre il sito della fondazione benefica, Archewell.com, non viene aggiornato da aprile.

Compleanno di Meghan Markle: festa in famiglia, pochi amici rimasti?

Cosa bolle in pentola? Intanto che Meghan e Harry pensano alla loro prossima mossa mediatica in vista dell’uscita del libro di memorie del Principe, vediamo di conoscere la più odiata dei reali – forse seconda soltanto al Principe Andrea di York.

Tanto si è detto e si è scritto sulla passione per l’attivismo che ha contraddistinto Meghan Markle durante l’adolescenza: per questo vi sveliamo altre curiosità, decisamente più impensabili, dell’ex attrice di Suits.

Partiamo dalla prima: non si chiama Meghan, il vero nome è Rachel ma tra gli attori di Hollywood è comune scegliere il secondo nome.

Le sue origini sono piuttosto complesse: da parte materna, Meghan discende da uno schiavo africano che a metà 800 lavorava nelle piantagioni di cotone in Georgia; da parte di padre su per giù nello stesso periodo una sua antenata faceva la cameriera nel Castello di Windsor… Destino?

Meghan e Harry sono cugini, non ci credete?

Ma non è finita qui… Meghan sarebbe imparentata alla lontana con William Shakespeare e Winston Churchill che evidentemente le hanno trasmesso l’amore per la letteratura e quello per la politica. Inoltre sembra che la Markle abbia sposato suo cugino: sì, il Principe Harry e la moglie sarebbero cugini di 15° grado poiché un loro comune antenato divenne sceriffo nella contea inglese di Durham alla fine del 1400.

Sapete cosa faceva Meghan Markle prima di diventare famosa sul piccolo schermo e poi moglie del Principe Harry? Non si è mai tirata indietro quando si è trattato di lavorare: è stata infatti commessa in una yogurteria, cameriera, direttrice di sala in un albergo, confezionatrice di pacchi regalo e insegnante di calligrafia (le partecipazioni di Robin Thicke le ha realizzate proprio lei!).

Foto: Kikapress