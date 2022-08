“Le ultime ore di Diana”, Harry alla ricerca della verità nel suo libro

Harry avrebbe sciolto le riserve sull’argomento principale del suo libro: le ultime ore di Diana al centro del memoir, con attacco a Carlo e Camilla

Da poco il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato che a settembre faranno ritorno in Inghilterra per poi volare in Germania e continuare la loro missione filantropica; intanto si rumoreggia sui temi del libro-verità del duca di Sussex che potrebbe colpire Carlo, Camilla e anche William.

Leggi anche : >> HARRY, QUEL SEGRETO SU DIANA EMERSO DOPO ANNI: COS’HA DETTO NEL DISCORSO ALL’ONU

Harry, le ultime ore di Diana svelate nel libro? L’indiscrezione

Secondo le anticipazioni fornite dal tabloid The Sun, Harry ha deciso di incentrare il suo memoir sulle ultime ore di vita di Diana. Ad avvalorare questa ipotesi il team di ricercatori del duca di Sussex che sarebbero volati a Parigi in questi mesi per reperire da fonti giudiziarie informazioni sull’incidente sotto al ponte dell’Alma.

“Ci sono stati diversi episodi – racconta un insider al tabloid – che suggeriscono che il Principe Harry abbia scelto di ottenere maggiori informazioni sulla morte di sua madre. Ci sono tante persone in Francia che ricordano la notte dell’incidente“

Leggi anche : >> FUNERALE DI DIANA, LA GRANDE BUGIA DETTA A WILLIAM E HARRY: COSA FURONO COSTRETTI A FARE AL CORTEO

Gli osservatori reali si dicono certi che il ghostwriter del Principe, J.R. Moehringer, si concentrerà per lo più sui momenti di incredibile dolore e frustrazione dell’allora 12enne. Non mancheranno però attacchi agli esponenti della sua famiglia come il Principe Carlo e Camilla o il fratello William.

Carlo, Camilla e William attaccati da Harry? Il Palazzo trema

Camilla in particolare non avrebbe mai ottenuto il pieno perdono del secondogenito di Carlo per aver di fatto sancito la fine del matrimonio con Lady Diana, mentre William potrebbe essere dipinto come mai prima d’ora. Il duca di Cambridge sta costruendo un’immagine di sé basata sulla positività e l’entusiasmo, l’empatia e i sorrisi ma nasconde un lato oscuro che Harry potrebbe ben presto rivelare.

Leggi anche : >> WILLIAM E HARRY NEMICI, LA PROFEZIA DI LADY DIANA SI È AVVERATA

Veto assoluto, invece, nel denigrare la Regina Elisabetta, anzi Harry nel libro che uscirà probabilmente tra novembre e dicembre ne celebrerà la forza e il grande senso del dovere.

Foto: Kikapress