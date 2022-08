Lady Diana, le 10 curiosità più intime della Principessa: spunta una figlia

Tra una settimana ricorre il 25° anniversario della morte di Lady Diana: le curiosità ancora poco conosciute

Lady Diana resterà per sempre nella mente e nei cuori di chi l’ha conosciuta personalmente e di chi quel dolce suo sorriso lo ha visto solo tramite la televisione: il 31 agosto ricorre il 25° anniversario della morte e ci sono ancora molte curiosità da scoprire sulla Principessa del Popolo.

Sua madre lasciò il marito per andare con l’amante e Diana non la perdonò mai per questo: il padre della Principessa ottenne a fatica la custodia della figlia.

Lady Diana, la curiosità appena nata: fino a 7 giorni i genitori non vollero…

I genitori speravano che, dopo la nascita della primogenita Sarah, nascesse un figlio maschio per portare avanti il cognome degli Spencer: a Diana venne dato questo nome ad una settimana dalla nascita.

Fino a 9 anni studiò a casa, poi a scuola non dimostrò grandi doti tanto da fallire per due volte l’esame di maturità.

Il suo grande sogno era fare la ballerina, ma a causa dell’altezza non potè proseguire a livello agonistico.

Prima di diventare a 19 anni fidanzata ufficiale di Carlo, Diana aveva svolto lavori comunissimi come la baby sitter o la donna delle pulizie.

Lady Diana, quella curiosità scabrosa sulla sorella

A proposito di Carlo, ha frequentato la sorella di Diana prima di chiedere la mano della più giovane

Scelse l’anello di fidanzamento dal catalogo della collezione di Garrard: ora il gioiello in oro bianco con 14 diamanti disposti intorno ad un grande zaffiro di 12 carati è di Kate Middleton.

L’abito di Diana è il più iconico della storia e il velo lungo 7 metri non ha paragoni. La copia della creazione venne battuta all’asta per 65milioni di dollari.

Durante il matrimonio Diana non seguì la formula tradizionale ed evitò di pronunciare la parola ‘obey’ (obbedire) verso Carlo. Anche William e Kate fecero altrettanto.

Diana aveva un’altra figlia, Domenica Lawson: l’ha adottata, ora ha 24 anni e lavora in una caffetteria. Qualche tempo fa rispose ad una celebrity in tv a causa di ciò che aveva detto sulle persone affette da sindrome di Down.

Foto: Kikapress