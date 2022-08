Meghan Markle senza freni, frecciatina alla Royal Family nel podcast “Archetypes”

Chi aveva messo in dubbio la volontà dei Sussex di onorare gli impegni con Spotify deve ricredersi: Meghan Markle ha debuttato con il podcast Archetypes e nel primo episodio ha chiamato la sua amica di vecchia data Serena Williams per parlare di ambizione femminile.

L’ex attrice di Suits non ha mancato, tra un aneddoto personale e una riflessione sulle difficoltà che riscontrano ancora oggi le donne nel riuscire a coniugare famiglia e lavoro, di tirare qualche frecciatina alla Royal Family.

O almeno questo è ciò che hanno pensato molti osservatori reali ascoltando le parole della duchessa nel podcast. Da giovane Meghan frequentò l’ Immaculate Heart High School, un istituto tutto al femminile dove le ragazze venivano educate a perseguire i proprio sogni e seguire le loro aspettative senza doversi accontentare o rinunciare a sentirsi complete.

“Per me e le mie compagne di classe il messaggio era chiaro: noi, giovani donne, non dovevamo mettere limiti al nostro futuro. Ambizione? Era questo il punto”.

Quando però iniziò ad uscire con Harry le cose cambiarono radicalmente:

“Non ricordo di aver mai avvertito una connotazione negativa dietro l’aggettivo ambizioso fino a quando ho iniziato a frequentare il mio attuale marito . Sembra che per qualcuno l’ambizione di una donna sia una cosa davvero terribile ” ha raccontato nel podcast Meghan Markle.

“Dal momento che ho iniziato a sentire la negatività dietro a quella parola – ha continuato la duchessa – è stato difficile smettere di sentirla. E non posso neppure non vederla in milioni di ragazze che si fanno regolarmente più piccole, sempre più piccole”.