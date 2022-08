Meghan Markle, intervista-verità su The Cut: tutti (ma proprio tutti) i segreti svelati

La prima intervista in solitaria di Meghan Markle è su The Cut: la duchessa del Sussex a cuore aperto su Harry, il padre Carlo e la vita a Londra

Torna finalmente ad assaporare la libertà con la “l maiuscola” Meghan Markle, il cui volto simmetrico e dai tratti decisi campeggia sulla copertina della rivista “The Cut”. La duchessa di Sussex è stata protagonista della prima intervista in solitaria da quando il suo nome è legato a quello di Harry e da donna libera si è tolta diversi sassolini dalla scarpa.

Meghan Markle, non si parla d’altro che della sua intervista

La chiacchierata con la giornalista Allison P. Davis è servita certamente a promuovere il podcast Archetypes che su Spotify ha raggiunto la vetta in men che non si dica, ma ha anche fatto luce su alcune questioni irrisolte con la Royal Family.

Leggi anche : >> VAFF… MEGHAN MARKLE, PERCHÉ È IN TENDENZA SU TWITTER? LA FRASE CHE NON È PASSATA INOSSERVATA

Harry avrebbe confessato alla moglie che “alcuni di loro – riferendosi ai membri della Corona – non sono in grado di lavorare e vivere insieme”, poi ha aggiunto che oramai ha “perso” suo padre, il Principe Carlo.

“Spero che tra loro non accada quanto successo a me con mio padre, ma è una decisione di Harry”: e così ora sappiamo che i rapporti sono quasi del tutto irrecuperabili.

La duchessa di Sussex e i segreti del suo periodo a Londra svelati

La decisione di trasferirsi in America è stata più che meditata:

“Tutto è accaduto solo perché… semplicemente esistendo, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia. Quindi ci siamo detti: ‘Ok, va bene, andiamocene da qui’”.

Tra le altre grandi rivelazioni, Meghan Markle nell’intervista a The Cut ha anticipato che “sto tornando su Instagram”.

Una ritrovata libertà questa dopo che, negli anni di Londra, ha dovuto chiudere il blog The Tig, rinunciare al passaporto, alla possibilità di controllare le e-mail senza supervisione e di pubblicare sui social foto dei figli.

E infatti ha rivelato:

“Se vuoi pubblicare le foto di tuo figlio, in quanto membro della famiglia reale devi prima darle alla Royal Rota”, cioè un gruppo molto ristretto di testate del Regno Unito. “Perché – si è chiesta la duchessa – dovrei dare loro una foto di mio figlio, prima di poterla condividere con le persone che lo amano?”.

Il ritratto di Megha Markle su The Cut è accompagnato da una serie di scatti ambientati nella sua villa di Montecito, firmati dal fotografo del momento Campbell Addy, dove la moglie di Harry posa non come una modella qualsiasi ma come una donna forte e decisa, indipendente e pronta a riprendersi tutto ciò che le è stato tolto a Londra.

Piccola chicca: proprio tra lo shooting e l’intervista, mentre Meghan ha sostenuto di essere una mamma e non una modella, Harry è intervenuto incoraggiandola con “Puoi essere entrambe le cose”!

Foto: Kikapress