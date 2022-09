Regina furiosa con Harry e Meghan: cos’ha cambiato nel testamento

La Regina indispettita per le ultime mosse di Harry e Meghan contro la Corona: il dettaglio nel testamento contro i Sussex

Che Harry e Meghan abbiano trovato una importante autonomia e indipendenza di pensiero ed economica dopo la Megxit è cosa ben nota, ma fino a questo momento non conoscevamo gli umori della Regina Elisabetta in merito ai Sussex.

Regina Elisabetta, la decisione contro Harry e Meghan nel testamento

Se Carlo e William – come abbiamo notato durante il Giubileo e come trapela spesso dai tabloid – non hanno alcuna voglia di riconciliarsi con Harry, il duca di Sussex non ha mai parlato male della Regina Elisabetta, sua nonna.

Anzi, si pensava che con la sovrana 96enne i rapporti fossero meno tesi dopo che aveva avuto modo di conoscere la piccola Lilibeth Diana. Così, tuttavia, non è: le ultime mosse e dichiarazioni di Harry e Meghan devono aver fatto infuriare la Regina talmente tanto da rimettere mano al suo testamento e escluderli da esso.

La notizia è di quelle sconvolgenti e viene riportata da Star e International Business Time secondo cui Elisabetta non avrebbe mai inserito la secondogenita di Harry e Meghan tra i beneficiari della sua vastissima eredità perché l’ha vista solo una volta ed evidentemente questo incontro non è bastato.

Regina premia Kate e Charlotte nel testamento: a loro tutti i gioielli della Corona

In più la 96enne avrebbe depennato anche Archie, il figlio più grande dei Sussex, e gli stessi Harry e Meghan. In particolare avrebbe scelto Kate Middleton e la figlia Charlotte regalando loro, una volta passata a miglior vita, alcuni dei suoi gioielli più iconici, preziosi e importanti.

Un segno di inconfutabile stima verso la moglie di William che, con grande dedizione ed eleganza, ha saputo farsi strada nel cuore di Elisabetta.

Si stima in 110 milioni di dollari il patrimonio della Sovrana e sarebbero circa 300 i diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille e collane che donerebbe alla duchessa di Cambridge: uno schiaffo senza precedenti a Meghan, ritenuta evidentemente irrispettosa e poco adatta.

Foto: Kikapress