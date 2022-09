Meghan Markle pronta a spifferare tutto, il progetto da 20 milioni di euro

Netflix vorrebbe tutte ma proprio tutte le confessioni di Meghan Markle per 20 milioni di euro: il nuovo progetto spaventa la Royal Family

Meghan Markle sa decisamente mettere a frutto i propri pensieri e aspirazioni trasformandoli in azioni, strategie e denaro. L’intervista a The Cut, con tanto di primo servizio fotografico da “donna libera”, è stata un successo così come lo è stato il primo episodio del podcast Archetypes, nonostante le critiche ricevute per alcune sue frasi.

Meghan Markle, Netflix pronta a sborsare 20 milioni di euro

I Sussex continuano parallelamente ad affermarsi come filantropi mondiali battendosi per un mondo più equo, giusto e sano e contemporaneamente stanno con tutte le loro forze riscrivendo la propria storia, come individui e come coppia.

Su The Cut, infatti, l’ex attrice aveva anticipato:

“La parte della mia vita che non ho potuto condividere, che la gente non ha potuto vedere, è la nostra storia d’amore”.

Ebbene Netflix ha tutta l’intenzione di ospitare le confessioni di Meghan Markle su Harry, il matrimonio e su ciò che è avvenuto nella stanza dei bottoni della Corona britannica. Episodi e aneddoti che, per forza di cose, i Sussex sono stati costretti a non diffondere quando erano ancora parte della Royal Family ma che ora valgono molti molti soldi.

Meghan e Harry, i segreti che possono rovinare la Corona

Si parla di una sorta di reality da 20 milioni di euro: una cifra importantissima considerando anche che la piattaforma di streaming vorrebbe far uscire il progetto in concomitanza con la messa in onda di The Crown 5.

Intanto lo staff è al lavoro per capire come sfruttare al massimo delle sue potenzialità questa grande occasione per Meghan e per non oscurare l’altro grande progetto di Harry, il libro di memorie.

Insomma, la carne al fuoco è tanta per la coppia di ex reali che hanno ancora tanti sassolini nelle scarpe.

Foto: Kikapress