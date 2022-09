Harry, addio a Frogmore Cottage? Scontro con Meghan Markle

Harry e Meghan faranno ritorno oggi a Londra per terminare il loro mini tour europeo: sarà l’ultima volta per Frogmore Cottage?

Harry e Meghan hanno ancora molti affari in Europa e il loro mini tour tra Inghilterra e Germania lo conferma: a Düsseldorf sono stati accolti letteralmente con il tappeto rosso, come se fossero veri e propri capi di Stato, dopo essere stati Manchester alla cerimonia d’apertura del One Young World.

Harry e Meghan, crisi di coppia durante il tour?

I duchi di Sussex dvono tuttavia fare i conti con alcune questioni in sospeso che si fanno sempre più ingombranti: parliamo dei rapporti con la Royal Family.

Oggi, 8 settembre, torneranno a Londra per poi riprendere il volo per la California e non è chiaro se in programma ci sia una visita alla Regina.

Sua Maestà si trova attualmente a Balmoral, dove ha appena dato il benvenuto alla nuova Premier Liz Truss, mentre i piani dei duchi sono ancora avvolti nel mistero.

La coppia ha soggiornato al Frogmore Cottage, che dista solo 100 metri dall’Adelaide Cottage – dei Cambridge – e nonostante la breve distanza, William e Harry non hanno espresso la volontà di incontrarsi… Almeno fino ad ora.

Frogmore Cottage, chi vincerà tra Harry e Meghan?

Stando alle ultime indiscrezioni Meghan Markle sembra stanca e stufa di dover continuare ad utilizzare il Frogmore Cottage come punto di appoggio e non vorrebbe aver a che fare più nulla con la Royal Family ma Harry è di un altro avviso e ha rinnovato il contratto di locazione della residenza che avevano scelto dopo il matrimonio.

Il commentatore reale Neil Sean ha fatto sapere che la battaglia infuria perché Meghan vorrebbe non tornare più a Frogmore.

“In effetti, un’ottima fonte mi ha detto che sarebbe stata più che felice di soggiornare in un hotel nel centro di Londra, forse il Goring, uno dei preferiti dai reali e davvero molto costoso”.

Ma il duca di Sussex non vuole mollare la presa su Frogmore anche – l’ultima speculazione degli hater della coppia – per motivi fiscali.

Intanto pare che il padre Carlo, dopo che il figlio e la nuora hanno rifiutato l’invito di passare da Clarence House quando vogliono, sia deciso a non demordere nella riconquista del loro affetto, anche in vista del momento in cui diventerà effettivamente Re.

