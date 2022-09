Quanto vale l’immenso tesoro della Regina? Il patrimonio tra eredità, gioielli e rendite

Ora che la Regina si è spenta tutti vogliono sapere le più disparate curiosità che la riguardavano. Anche quelle di tipo economico.

La Regina Elisabetta II si è spenta nelle scorse ore all’età di 96 anni. Non solo il Regno Unito, ma tutto il mondo sta esprimendo cordoglio per quella che da più parti è definita come uno degli ultimi simboli del Novecento. Ora che la sovrana è passata a miglior vita fioccano le curiosità su di lei che le persone vogliono conoscere. Ad esempio sapete a quanto ammonta il suo patrimonio e quanto è costato il suo regno ai sudditi?

Leggi anche : >> ADDIO ELISABETTA II, 10 CURIOSITÀ ASSURDE SULL’AMATA REGINA

Quanto è costato il regno di Elisabetta II

In tal senso l’ultimo dato aggiornato è del 2021. Stando alla Bbc lo scorso anno si sono spesi 55 milioni di sterline per ristrutturare Buckingham Palace. La Regina, lo stesso anno, ha speso 31.796 sterline per il viaggio in treno verso il G7 in Cornovaglia e 226.383 sterline per il viaggio ai Caraibi del duca e della duchessa di Cambridge.

Come si mantiene la famiglia reale

La famiglia reale percepisce il Sovereign Grant. Si tratta di un contributo pubblico pagato dagli inglesi alla Corona per sostenere tutte le spese dei sangue blu. Per l’anno fiscale 2021 2022 i sudditi inglesi hanno tirato fuori 86,3 milioni di sterline. Ovvero 1,29 sterline a persona. Sono esclusi da questa cifra i costi per il sistema di sicurezza, che tutela anche i cittadini e i turisti che visitano Buckingham Palace o partecipano alle manifestazioni pubbliche.

Crown estate della Regina, che cos’è

Se è vero che le spese ufficiali della Regina e dei suoi cari sono a carico dei cittadini, c’è anche da dire che la sovrana cede al governo i guadagni del Crown estate. Che cos’è? Un portafoglio finanziario che appartiene alla Corona britannica. Tale società possiede numerosi immobili, tenute, e ippodromi come l’Ascot nel Berkshire.

Ogni anno il 15% dei profitti della Crown Estate relativo all’esercizio di bilancio dei 2 anni prima vanno alla Regina. Il restante 75% è per il governo. Dal 2017 però la percentuale spettante alla Regina è passata al 25%.

Le proprietà della Regina

Come riporta Economymagazine.it la sovrana ha tante proprietà private in città e cottage di campagna. Una delle più prestigiose si trova nel ducato di Lancaster. Possiede anche diversi castelli con visita a pagamento e musei pubblici. Come se non bastasse, tutto il merchandising con la sua immagine appartiene alla famiglia reale. Questo portafoglio economico fa parte del “Privy purse” e comprende anche le miniature e souvenir ritraenti la regina che sventola la bandiera britannica. Solamente questo patrimonio vale ogni anno oltre 50 milioni di sterline.

In totale il patrimonio della cara estinta ammonterebbe a 500 milioni di euro.

Foto: Kikapress