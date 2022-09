Kate, il gesto ripetuto in pubblico per la quarta volta: ecco cosa significa￼

Kate Middleton molto provata dalla morte di Elisabetta: cos’ha fatto la Principessa del Galles per 4 volte davanti a tutti, il segno di immenso rispetto

Il funerale della Regina Elisabetta si terrà tra poche ore e gli indizi, i messaggi in codice e gli omaggi nascosti alla sua figura da parte dei membri della Royal Family sono stati molti in questi giorni: Kate non ha mai smesso di rivolgerle un pensiero attraverso i suoi look.

Kate, immenso rispetto per la Regina: cos’ha fatto più volte in questi giorni

La nuova Principessa del Galles si è ritrovata in 10 anni dall’essere (quasi) nessuno al rappresentare un punto di riferimento per la Gran Bretagna intera, a guidare e sostenere William – futuro erede – e a portare sulle proprie spalle una grande responsabilità datale dalla Regina Elisabetta.

Abbigliata di nero per tutti gli eventi pubblici, la duchessa di Cambridge continuerà con tutta probabilità a vestire a lutto fino al termine del periodo canononico che scade il 26 settembre: l’unica nota brillante nei suoi outfit sono stati i gioielli scelti, sempre le perle.

La principessa del Galles ha continuato a rispettare la memoria della defunta regina indossando, ad esempio, gli orecchini di perle di Sua Maestà mentre ha partecipato a un pranzo a Buckingham Palace con i membri della famiglia reale nel pomeriggio del 17 settembre.

Gli orecchini sono stati sfoggiati in altre occasioni in passato, ma da quando è morta la Regina Elisabetta, Kate li ha abbinati alla collana di perle che apparteneva direttamente alla Sovrana.

Kate Middleton perfetta e regale: la scelta di stile

La Principessa ha voluto in qualche modo rendere omaggio a Sua Maestà nel modo più sincero e elegante possibile, così come fece per il funerale del Principe Filippo quando al collo indossò sempre le perle.

Anche Meghan Markle, molto più sommessamente, ha reso omaggio alla Regina Elisabetta indossando, per la commemorazione dei semplici punti luce che aveva scelto di sfoggiare in occasione della sua primissima uscita pubblica con la Sovrana nel 2018.

Foto: Kikapress