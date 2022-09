L’ultimo (e inaspettato) omaggio della Regina Elisabetta a Harry: cosa porterà con sé nella tomba￼￼

Oggi, 19 settembre, la Regina Elisabetta viene sepolta accanto al marito Filippo: svelato cosa ha deciso di portare con sé nella tomba, l’omaggio a Harry

Il giorno più solenne è arrivato: oggi 19 settembre la Regina Elisabetta viene sepolta nella cappella di San Giorgio, all’interno del Castello di Windsor al fianco dell’amato marito, il Principe Filippo: nella tomba un omaggio a Harry.

Regina Elisabetta, Harry e quel regalo inaspettato nella tomba

Le immagini del lungo corteo funebre per rendere omaggio alla compianta sovrana sono ancora vive e cariche di emozioni, così come lo sono i volti dei membri della Famiglia Reale che ora, con Re Carlo III alla guida della monarchia, dovranno affrontare nuove sfide.

Alcune recenti indiscrezioni rivelano cosa ha deciso di portare con sé nella tomba la Regina Elisabetta: in primis la pesante corona che per giorni è stata in cima al feretro di Sua Maestà, dal valore inestimabile e dal peso piuttosto pronunciato. Ben 910 grammi di diamanti e pietre preziose che Elisabetta II indossò per la prima volta il 2 giugno del 1953, quando venne incoronata e si affacciò da Buckingham per salutare i sudditi.

Nel 2018 si arrischiò, scherzosamente, a rivelare che la Corona era pericolosa:

“Non puoi guardare in basso mentre leggi il discorso, perché se lo facessi ti si spezzerebbe il collo”.

Con sé nella tomba anche la fede nuziale in oro gallese e un paio di orecchini di perle, con cui è stata immortalata anche poco prima di morire, a Balmoral mentre accoglieva Liz Truss.

Con cosa verrà sepolta Sua Maestà? Gli oggetti storici

Infine la Regina Elisabetta II avrebbe deciso di non volersi privare della famosa spilla Richmond. Si tratta di un regalo della Regina madre nel 1953 in occasione del suo matrimonio con Filippo, l’amore della sua vita, indossata anche durante il funerale del duca di Edimburgo e prima ancora in occasione del matrimonio di Harry e Meghan nel 2018.

Un omaggio, questo, forse inaspettato per molti verso il duca di Sussex, ma che sembra legare indissolubilmente nonna e nipote nella ricerca del vero amore. La spilla Richmond potrebbe anche rappresentare un ultimo disperato appello per Carlo e William affinché, mossi dall’amore, riaccolgano definitivamente Harry.

