Funerali Regina Elisabetta, l’errore imperdonabile di Meghan

Ai funerali della Regina Elisabetta Meghan Markle si è presentata con una scelta di stile che ha fatto storcere il naso a molti: la grave svista

Ieri, 19 settembre, si è tenuto il servizio funebre pubblico della Regina Elisabetta, prima di un’altra cerimonia a porte chiuse nella cappella di San Giorgio: leader e teste coronate di tutto il mondo le hanno reso omaggio, così come Meghan Markle.

Funerali della Regina, gaffe assurda di Meghan: cos’ha fatto

Rimasta in disparte inizialmente, la moglie di Harry ha poi fatto il suo ingresso a Westminster Abbey apparendo compita e emozionata ma consapevole di avere tutti gli occhi addosso e le dita puntate in attesa di un suo passo falso. Passo falso che effettivamente c’è stato: la duchessa di Sussex, infatti, ha sbagliato il dress code mostrando le braccia nude.

Come la Principessa Charlene di Monaco ha dato scandalo in Vaticano nel salutare Papa Francesco con indosso un abito che lasciava intravedere le spalle (QUI LA FOTO CHE È DIVENTATA VIRALE), così Meghan ha travisato le indicazioni di stile per la speciale quanto triste occasione rappresentata dall’ultimo saluto alla Sovrana.

Per i funerali della Regina Meghan ha sfoggiato un elegantissimo abito-mantello nero di Stella McCartney abbinato ad un sofisticato cappello a tesa larga firmato Dior e guanti sempre neri: peccato però che a più riprese si sono viste le braccia nude, cosa assolutamente vietata.

Meghan Markle, errore involontario o provocazione mirata?

C’è da dire che Meghan Markle è sin troppo affezionata a outfit del genere tanto che scelse un abito con cappa di Givenchy per la sua primissima apparizione pubblica insieme alla Regina nel 2018 e poi sempre sulla stessa falsariga per il tour in Marocco nel 2019.

Minimal per i gioielli sfoggiati: se Kate ha indossato una vistosa collana appartenente alla collezione di gioielli personali di Elisabetta II con un paio di orecchini di perle del Bahrain, la moglie di Harry ha nuovamente sfoggiato i punti luce già messi per la famosa prima uscita con la Regina.

L’ensemble è sembrato sobrio ma elegante, tranne quando si intravedevano le braccia nude. Provocazione? Voglia di svecchiare o semplice passione per le cappe?

Foto: Kikapress