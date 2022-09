William e Kate, reazione (poco regale) dopo che Harry e Meghan sono tornati in America

Harry e Meghan sono tornati dai loro figli e William e Kate avrebbero avuto un atteggiamento poco principesco nel saperli lontani da Londra

Il funerale della Regina Elisabetta ha per forza di cose riunito Harry e Meghan a Re Carlo III, William e Kate, ma ora che cerimonie e servizi funebri sono tutti finiti, i Sussex tornano a casa a mani vuote.

Harry e Meghan, Willam e Kate non hanno più paura: cos’è successo

Era trapelato il fatto che Meghan avesse chiesto un incontro privato al nuovo monarca per rimodulare gli accordi della loro presenza nella Royal Family. Harry avrebbe addirittura proposto un mediatore per arrivare a risolvere la spinosa questione – mandando tra l’altro su tutte le furie Camilla che avrebbe etichettato come “ridicolo” il suggerimento.

William e Kate? Inizialmente sono sembrati i più aperti e favorevoli ad una reunion dei Fab Four, tanto che si vocifera di un invito a casa loro per una cena privata dopo la cerimonia a Westminster Hall, ma le cose sembrano essere precipitate.

Harry e Meghan, rapporti peggiorati con Carlo? Il rumor

Alcuni osservatori reali hanno lasciato intendere che William e Kate avrebbero tirato un profondo sospiro di sollievo dopo che Harry e Meghan hanno preso il volo per la California lasciando l’Inghilterra senza aver ottenuto nulla: “Si sono sentiti sollevati”, questo è quanto trapela dai ben informati.

Intanto i rapporti tra i Sussex e il neo Re Carlo III potrebbero peggiorare ancora: il padre di Harry, infatti, starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di spogliare lui e i suoi due figli, Archie e Lilibeth, del titolo di “Sua Altezza Reale” qualora il libro di memorie risulti nefasto per la reputazione della Firm.

La biografia dovrebbe essere posticipata a data da definirsi per rispetto alla recente dipartita della Regina Elisabetta e perché – alcuni suppongono – Harry vuole raccontare la sua versione dei fatti della recente visita.

Insomma, c’è ancora molto da lavorare e Carlo, visti gli ultimi scatti d’ira per una penna, non sembra avere tanta pazienza, a differenza della compianta mamma, la quale invece non ha mai chiuso le porte al nipote.

Foto: Kikapress