Regina Elisabetta, quell’ultima telefonata con Harry ha cambiato tutto

Emergono solo ora alcuni dettagli del rapporto tra la Regina Elisabetta e Harry: le ultime telefonate del nipote hanno peggiorato le cose

A 5 giorni dalla sepoltura definitiva della Regina Elisabetta nella cappella di San Giorgio a Windsor, emergono alcuni dettagli sulle ultime telefonate tra la compianta sovrana e il nipote Harry.

Regina Elisabetta e Harry, cos’è successo nelle ultime chiamate?

Sembra che una volta stabilitosi in California, il duca di Sussex era solito chiamare la nonna ogni settimana: in quelle occasioni gli scambi con la Regina Elisabetta erano più cordiali tanto che Sua Maestà palesava un certo entusiasmo nell’attesa di ricevere la chiamata dal Principe Harry.

Quello con Elisabetta II è stato a tutti gli effetti l’unico rapporto ancora saldo e genuino mantenuto all’interno della Royal Family per circa due anni: Harry, infatti, se non per un paio di occasioni legate alla commemorazione di Diana, dopo la Megxit non ha voluto incontrare né Carlo né William.

Perché Harry si lamentava con la nonna? La reazione di sua Maestà

Ma qualcosa, però, è peggiorato nell’ultimo periodo e anche il rapporto con la nonna si è andato rovinando. L’esperta reale Daniela Elser ha infatti rivelato che “qualcosa era cambiato. La Regina era perplessa per le lamentele e le accuse di Harry”.

E infatti nell’ultimo tour europeo dei Sussex non era affatto in programma una visita ad Elisabetta II nonostante Harry e Meghan – alle prese con le loro attività filantropiche – si dovevano comunque fermare in Inghilterra. Il destino ha però voluto che a 96 anni la Regina esalasse l’ultimo respiro costringendo – diciamo così – ad una reunion coatta dei Sussex e dei Cambridge, ora diventati Wales, nonché del padre Carlo.

Peccato però che, anche se le occasioni per vedere i due fratelli insieme o Harry vicino al nuovo Re sono state diverse, non si è notato alcun segno distensivo tra di loro, segno che la pace è forse l’unica impresa che la Regina Elisabetta non ha saputo compiere.

Foto: Kikapress