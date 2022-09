Principe Harry, quanto ha pagato per dire addio alla Regina: cifra assurda

Il Principe Harry ha sborsato una fortuna per dire addio alla nonna: la cifra pagata per vedere – troppo tardi – la Regina Elisabetta

Continuano, a distanza di 20 giorni esatti dalla morte della Regina Elisabetta, a trapelare dettagli e aneddoti sugli ultimi istanti di vita dell’amata sovrana e sui membri della Royal Family, molti dei quali riguardano Harry e Meghan.

Leggi anche : >> RE CARLO III HA SALVATO IL CORTEO FUNEBRE DELLA REGINA ELISABETTA: IL DETTAGLIO IMBARAZZANTE EMERGE SOLO ORA

Principe Harry, l’immenso rimpianto prima della morte della Regina

Come sappiamo, i Sussex erano in tour in Europa quando le condizioni della 96enne sono precipitate, tanto che si sono visti costretti a mollare gli impegni presi in precedenza per assistere alla sua dipartita e poi alle diverse cerimonie funebri e commemorazioni varie.

Assistere, però, non è il termine esatto: sembra infatti che Harry abbia mancato di prendere l’aereo insieme al fratello William e al Principe Edoardo perché occupato in una furiosa litigata al telefono con il padre Carlo.

Leggi anche : >> NUOVA PROFEZIA DI NOSTRADAMUS SU HARRY, LA REGINA SPERAVA CHE DIVENTASSE RE: L’OMAGGIO AL NIPOTE NELLA TOMBA

Il motivo della discussione? Ovviamente la presenza – quanto mai scomoda – di Meghan Markle, etichettata dal neo re come “persona non più gradita” all’interno della cerchia ristretta della Firm.

L’aspro scambio di opinioni, che poi ha costretto Harry a lasciare la moglie in disparte e obbedire agli ordini del padre, ha fatto sì che perdesse l’aereo.

Harry, il gesto estremo per la Regina non è valso a nulla

Per tentare di recuperare del tempo prezioso, il duca di Sussex ha noleggiato con urgenza un jet privato diretto a Balmoral sborsando una cifra esorbitante considerato lo spostamento più che ridotto.

Leggi anche : >> WILLIAM E KATE, REAZIONE POCO REGALE DOPO CHE HARRY E MEGHAN SONO TORNATI IN AMERICA

L’aereo gli è costato 30mila sterline, pari a oltre 33mila euro, ma è arrivato comunque troppo tardi per salutare di persona la Regina, a causa della lite con il padre. Lo scontro ha poi lasciato spazio alla frustrazione per il rapporto oramai insanabile con Carlo e al dolore per la perdita della nonna senza contare l’umiliazione subita da Meghan.

Forse per questo motivo Harry non ha mai, se non in rarissime occasione, lasciato la mano della moglie nel corso delle commemorazioni.

Leggi anche : >> REGINA ELISABETTA, L’ULTIMA TELEFONATA CON HARRY CAMBIÒ TUTTO: COSA DISSE ALLA NONNA PRIMA DELL’ADDIO

Intanto proprio la duchessa di Sussex si è presa una bella rivincita sulla Royal Family: secondo un sondaggio del Sun è all’8° posto tra i Reali più amati dai sudditi, superando addirittura il Principino George.

Foto: Kikapress