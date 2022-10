Re Carlo III, mossa a sorpresa per impedire l’uscita del libro di Harry

Il libro di memorie di Harry impensierisce Re Carlo III, che sguinzaglia i suoi aiutanti di palazzo per impedirne la pubblicazione

Sin dall’annuncio iniziale sulla realizzazione del libro di memorie, il Principe Harry aveva scosso la Royal Family portando alla luce i segreti finora taciuti sulla morte di Diana e il rapporto con Carlo, William e Camilla.

Carlo e Harry, dura battaglia sull’uscita del libro

Ora che il padre è diventato Re, il 73enne ha bisogno di dare al mondo una dimostrazione della propria forza, ma l’autorità che la Corona gli fornisce non sembra avere grandi effetti se anche la neo Premier Liz Truss lo ha escluso dall’imminente vertice Cop 27 sul cambiamento climatico.

Re Carlo III ha dunque un’altra spinosa questione da trattare subito prima che passi per il monarca più debole e accomodante della storia: arginare suo figlio Harry e la voglia di vendetta che lo spinge a pubblicare le sue più recondite memorie.

Come ben sappiamo, l’autobiografia doveva essere negli scaffali di mezzo mondo già da novembre 2022, ma la morte della Regina Elisabetta ha fatto slittare l’uscita. Fonti vicine ai Sussex riportano che Harry avrebbe provato ad ammorbidire una serie di dichiarazioni sulla Royal Family per non essere etichettato come insensibile viste le tempistiche non proprio a suo favore.

Re Carlo III deciso a fermare il figlio: la richiesta esplosiva

Sembra anche che la docuserie Netflix sull’amore tra il secondogenito di Carlo e Diana e l’ex attrice di Suits possa diventare molto meno esplosiva. Anche in questo caso la coppia starebbe tentando di fare opera di pulizia per rendere più soft la propria durissima posizione su Re e Regina consorte, ma anche sui neo Principi del Galles William e Kate.

Intanto Re Carlo avrebbe sguinzagliato i propri aiutanti di palazzo per impedire la pubblicazione. Secondo quanto riferito, un amico del re ha detto al Daily Mail:

“La domanda all’interno del palazzo è: ‘Il libro può essere fermato?’ Può darsi che anche Harry non riesca a fermarlo in questa fase, ma la sensazione al vertice è che non c’è niente di buono che può derivare dal presentare lamentele in pubblico”.

Staremo a vedere se il Sovrano riuscirà nell’intento di mettere i bastoni tra le ruote a Harry o se lascerà perdere certo che le dichiarazioni del figlio saranno percepite come prive di fondamento.

Foto: Kikapress