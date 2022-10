Faida William – Harry, retroscena inedito: perché non si parlano ancora

Il rapporto tra i due fratelli William e Harry è costellato di faide silenziose e incontri mancati: perché il duca di Sussex rifiutò la pace

Se prima i Fab Four erano William, Harry e le loro mogli, oggi – ahinoi – dobbiamo accontentarci, si fa per dire, di vedere insieme sempre più spesso Re Carlo III, la regina consorte e gli ex duchi di Cambridge, dato che i Sussex risiedono in America.

William e Harry, l’aneddoto del passato che svela il vero motivo del loro malessere

Da quando Meghan è entrata nella Royal Family, gli equilibri sono cambiati parecchio e sono emerse profonde spaccature tra i membri senior; tuttavia ora che la Regina è morta, Re Carlo III starebbe lavorando per ricucire le fratture familiari. Non aiuta il contenuto del libro esplosivo di Valentine Low – di prossima uscita – in cui l’esperto reale svela nuovi piccanti retroscena tra William e Harry.

Il libro, dal titolo Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, si concentra in particolare su un aneddoto risalente al 2019 dopo che i Sussex in tour in Sudafrica avevano rilasciato una intervista al Sun. Meghan si era lamentata che all’interno della Royal Family nessuno le domandasse mai come stava, mentre il Principe Harry aveva rivelato al mondo che l’idillio con il fratello tale non era: “Con William abbiamo preso strade diverse”.

L’incontro di pace mancato e la paura di Harry

La rivelazione poco conosciuta, che Low spiffera al mondo intero, è che il primogenito di Carlo – dopo le vaghe accuse del minore al Sun – chiese un confronto con lui per chiarire le cose e ritrovare la via della pace. Harry avrebbe accettato subito, ma quando seppe che William sarebbe stato accompagnato dal suo segretario privato, avrebbe rifiutato l’incontro.

Probabilmente temeva che qualcosa finisse ai giornali, non si sentiva sicuro in quel contesto così disse no. Il gesto di snobbare l’offerta di pace messa in piedi da William è qualcosa per cui Harry paga ancora le conseguenza: il nuovo retroscena dipingerebbe il futuro Re come pronto a preoccuparsi dell’infelicità del fratello, mentre Harry come un egoista viziato che fa i capricci invece di sedersi ad un tavolo e risolvere le discrepanze.

Quando rivedremo William e Harry uno al fianco dell’altro? Questo non lo sappiamo, ma potrebbe volerci parecchio vista la docuserie Netflix e il libro di memorie in uscita (quasi) imminente.

Foto: Kikapress