Svelata la data d’incoronazione di Re Carlo III: il giorno speciale per Elisabetta II

Carlo è ufficialmente diventato Re d’Inghilterra ma la data dell’incoronazione quando sarà? Arriva un’indiscrezione

Da quando Carlo è succeduto alla madre, la compianta Regina Elisabetta, non ha avuto un attimo libero tra preoccupazioni legate al figlio Harry e al libro di memorie, cambiamenti all’interno della monarchia, impegni istituzionali e saluti ai sudditi, ma si è sin da subito parlato di incoronazione.

Re Carlo, quando l’incoronazione? Trapela la data: omaggio alla madre

L’occasione che ha visto una giovanissima Elisabetta sedersi sul trono con scettro e corona è stata ripresa dalle televisioni e organizzata in pompa magna; si vocifera invece che Re Carlo voglia qualcosa di molto più semplice e snello per non gravare troppo sull’economia inglese.

Il nuovo Sovrano è sempre stato attento a risparmiare, a non sprecare troppo, ma riuscirà davvero a mantenere piccolo l’evento che ha atteso praticamente per tutta la vita? Intanto sono emerse indiscrezioni piuttosto accurate sulla data dell’incoronazione.

Bloomberg ha citato funzionari del governo che hanno affermato che la cerimonia all’Abbazia di Westminster si svolgerà il 3 giugno del prossimo anno.

Incoronazione di Re Carlo, Buckingham su tutte le furie: il motivo

Un giorno estremamente speciale, un omaggio alla memoria di Elisabetta II e della sua immensa eredità come Regina, poiché la data segna 70 anni e un giorno dall’incoronazione avvenuta il 2 giugno 1953, vale a dire 16 mesi dopo essere diventata monarca. Ma di solito si tengono entro un anno dall’ascesa al trono: se fosse confermata la data, Re Carlo avrà aspettato nove mesi per la sua cerimonia.

Ma c’è un piccolo dettaglio: quando è trapelata l’informazione sul giorno preciso dell’incoronazione di Re Carlo, da Buckingham Palace si sono visti costretti ad intervenire bollando come prive di fondamento queste “pure speculazioni”.

Al di là della data di incoronazione, a 73 anni, Carlo III è il re più anziano ad essere salito al trono britannico, battendo re Guglielmo IV che aveva 64 anni quando prese la corona nel 1830.

