Harry e Meghan donano 1 milione di dollari: a chi va la cifra stellare

Harry e Meghan, l’iniziativa benefica conferma il loro immenso potere: 1 milione di dollari regalati a… Il bel gesto

Come abbiamo detto più volte, da quando Harry e Meghan si sono smarcati dai doveri della vita reale, hanno intrapreso una strada costellata di grandi iniziative, a scopo benefico e non, che li hanno portati sul tetto del mondo.

Harry e Meghan dal cuore d’oro, l’iniziativa mai così generosa

Il TIME li ha inseriti tra le 100 personalità più influenti, Harry ha tenuto un discorso all’ONU per il Nelson Mandela Day, Meghan Markle ha voluto il Global Citizen Live ed entrambi – poco prima che Elisabetta II morisse – hanno aperto il One Young World Summit di Manchester.

A tutto ciò si aggiunge il podcast Archetypes in cui l’ex attrice ospita personaggi di spicco con cui demolisce i tabù più comuni per aiutare le altre donne ad acquisire più consapevolezza di sé, dei propri mezzi e potenzialità.

Per questo motivo, i Sussex hanno scelto di fare un gesto plateale ma caritatevole: la fondazione Archewell ha avviato una collaborazione con VING Project. Come riporta Omid Scobie, la duchessa ha lanciato il programma coinvolgendo i ragazzi dai 14 ai 18 anni per indicare una donna della loro vita che li ha ispirati e che avrebbe bisogno di un piccolo incoraggiamento per andare avanti.

“Due cose che mi danno grande gioia sono il sostegno alle donne e lo spirito di donazione. Con il ritorno di Archetypes, la Fondazione Archewell e VING si sono unite per creare la combinazione perfetta di questi amori” – ha fatto sapere la Duchessa –. “Donando un milione di dollari in borse di studio alle donne bisognose, speriamo non solo di fornire un sostegno dove può essere sentito più profondamente, ma anche di mettere i ragazzi in condizione di abbracciare il senso della donazione fin da giovani”.

I Sussex pronti a donare 1 milione di dollari: le parole di Meghan

Sul sito di Archewell, che non veniva aggiornata dalla nota di Harry in memoria della scomparsa della Regina, si legge anche: