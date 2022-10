Camilla, il video della Regina Consorte su Instagram è virale: cosa si scopre

La famiglia reale condivide una serie di foto che mettono in evidenza la vita e il lavoro di Camilla con un dolce omaggio alla Regina Elisabetta

Camilla Parker-Bowles è oramai entrata a pieno titolo nella Famiglia Reale come Regina Consorte dopo che la Regina Elisabetta, qualche tempo fa, aveva annunciato urbi et orbi che era suo desiderio che venisse chiamata in questo modo.

Camilla Regina Consorte, il video che rimbalza sui social

Segno che il passato della moglie di Carlo, le vicende con Diana e i rumors su come si sia insediata a corte erano solo un vago e lontanissimo ricordo. L’immagine di Camilla, senza alcun dubbio il principale supporto del nuovo Re da decenni, è stata ingentilita negli anni e lei ha saputo farsi amare e rispettare dai sudditi, ma cosa ha fatto esattamente?

Lo svela un video su Instagram che ci invita a conoscere meglio l’ex duchessa di Cornovaglia attraverso una serie di immagini e video sulla sua vita.

La presentazione condivide alcuni dettagli biografici, a partire dalla sua nascita nel 1947 a Londra, mettendo in evidenza il suo matrimonio nel 2005 con Re Carlo e il loro 15° anniversario di matrimonio nel 2020.

Camilla: dagli animali agli abusi, tutto il suo impegno per la comunità

Inoltre lo slideshow rileva che quando Camilla era duchessa di Cornovaglia, è diventata protettrice di oltre 100 enti di beneficenza, tra cui organizzazioni che promuovono il benessere degli animali e aiutano i sopravvissuti alla violenza domestica.

Non manca qualche altro dettaglio personale, ma sempre legato al suo ruolo pubblico. Il primo patrocinio della regina consorte è stato la Royal Osteoporosis Society (ROS):

“Il coinvolgimento della regina consorte in questo ente di beneficenza è iniziato nel 1994 dopo aver visto sua madre e sua nonna soffrire della malattia”.

Il video sottolinea il grande amore di Camilla per la lettura e una sua citazione in occasione della Giornata Mondiale del Libro 2020:

“Se posso dare un consiglio, è di mettere giù i telefoni e prendere un libro, soprattutto prima di andare a dormire”.

Il video poi promuove il lavoro di Camilla con i sopravvissuti alla violenza domestica e agli abusi sessuali:

“Ci vuole un’intera comunità, maschile e femminile, per smantellare le bugie, le parole e le azioni che promuovono una cultura in cui l’aggressione sessuale è considerata normale e in cui fa vergognare la vittima”.

Dalla presentazione apprendiamo che Camilla ha assunto anche 13 incarichi militari e che è impegnata nell’aiutare le persone anziane a mantenersi in salute, attive e a sentirsi meno isolate.

Infine il dolce omaggio alla Regina Elisabetta, che dopo anni di fidato servizio, l’ha consacrata come Regina Consorte.

Foto: Kikapress