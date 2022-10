Re Carlo III si vendica così di Harry e Meghan: l’umiliazione pubblica

Tra le prime decisioni di Carlo III nei panni di Re, la vendetta verso Harry e Meghan: cos’ha fatto dopo i funerali della Regina Elisabetta

Harry e Meghan sono tornati alla loro vita in California, tra la cura per i figli piccoli, il podcast della duchessa, Archetypes, e la scottante questione del libro del Principe che sta molto preoccupando Re Carlo III e il resto della famiglia. Ma sembra che ci sia un gesto che Sua Maestà avrebbe deciso di compiere per umiliare il secondogenito. Di cosa si tratterà mai?

Harry e Meghan, Carlo non li calcola più: il gesto inequivocabile

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nuovo Sovrano ha voluto dare un segno di discontinuità rispetto al regno della madre scomparsa l’8 settembre scorso, trattando gli affari di famiglia con il pugno di ferro.

Sappiamo che proprio pochi istanti prima che Elisabetta II si spegnesse per sempre Carlo e Harry hanno avuto un forte scontro sulla presenza o meno di Meghan a Balmoral e sappiamo anche che la coppia aveva prima ricevuto un invito per una cena a Buckingham salvo poi essere tolti dalla lista.

Una serie di rocambolesche quanto poco regali decisioni sul modo di avere a che fare con gli esclusi dalla Royal Family, Harry e Meghan, hanno minato la serenità delle celebrazioni funebri di Elisabetta II.

Re Carlo III ha paura dei Sussex: il libro che scotta

Secondo un esperto reale, la vendetta del Sovrano si sta muovendo anche su un altro piano. Per quanto più volte annunciato, il libro di memorie del Principe Harry “non vedrà mai la luce” e Re Carlo sembra essere addirittura disposto a pagare gli editori per farlo finire direttamente al macero.

Il Duca di Sussex ha provocato un’ondata di sconcerto a palazzo quando, nel luglio del 2021, aveva annunciato che avrebbe pubblicato un libro sulla sua vita. La data di pubblicazione, però, è stata rinviata più volte e, a distanza di un anno e mezzo, del volume non c’è nemmeno l’ombra.

Secondo gli esperti di questioni della Royal Family, si tratterebbe del prezzo del perdono. Re Carlo III non si fermerà davanti a niente pur di impedirne l’uscita. I Sussex, dal canto loro, mirano ad ottenere il perdono reale. Poco conta se, per il libro, Harry avrebbe ricevuto un anticipo di 60 milioni di euro dai suoi editori della Penguin Random House.

Foto: Kikapress