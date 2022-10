Reunion reale in vista: ecco dove potrebbero incontrarsi William e Harry

A dicembre i fratelli potrebbero rivedersi dopo il funerale della Regina Elisabetta. Ecco perché

A quanto pare potrebbe esserci all’orizzonte una reunion reale. Mentre il principe William e la principessa Kate si preparano per il loro viaggio negli Stati Uniti a dicembre, sembra che il loro programma possa allinearsi perfettamente con quello di Meghan Markle e del principe Harry.

LEGGI ANCHE : >> Meghan Markle, la rivelazione sui problemi mentali: così Harry l’ha salvata

I prossimi impegni dei fratelli reali

Il 2 dicembre il principe e la principessa di Galles parteciperanno alla seconda cerimonia di premiazione annuale dell’Earthshot Prize a Boston. Il Duca e la Duchessa di Sussex si stanno anche preparando a visitare la costa orientale più o meno nello stesso periodo per partecipare al Gala del Premio Ripple of Hope dell’organizzazione Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) a New York, dove saranno premiati. E in automatico scattano le voci di reunion.

Un premio per Harry e Meghan

L’organizzazione ha affermato che la coppia è stata nominata quest’anno vincitrice del Premio Ripple of Hope insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Meghan e Harry andrà il prestigioso premio in “riconoscimento del loro lavoro sulla giustizia razziale, la salute mentale e altre iniziative di impatto sociale attraverso la loro Archewell Foundation”. Così afferma il comunicato stampa dell’organizzazione.

“Quando il duca e la duchessa hanno accettato il nostro invito a marzo, siamo rimasti entusiasti”, ha affermato Kerry Kennedy, presidente di Robert F. Kennedy Human Rights e figlia di Robert F. Kennedy. “La coppia si è sempre distinta per la volontà di parlare e cambiare la narrativa sulla giustizia razziale e sulla salute mentale in tutto il mondo”.

Perché potrebbe esserci una reunion

Nella vicina Boston, William – il prossimo in linea al trono – e sua moglie Kate affronteranno l’impatto del cambiamento climatico. Il viaggio segnerà la prima avventura negli Stati Uniti della coppia dalla loro visita a New York nel 2014. I reali avrebbero dovuto partecipare al primo Earthshot Prize Innovation Summit il 21 settembre. Tuttavia, alla fine hanno annullato il loro viaggio a causa della morte della regina l’8 settembre. Non è chiaro se il principe e la principessa di Galles si incontreranno con i Sussex durante il loro soggiorno sulla costa orientale. Il tempismo ravvicinato suggerisce però che potrebbe esserci una reunion reale all’orizzonte.

Foto: Kikapress