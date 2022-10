Royal family, colazione economica di George, Charlotte e Louis: ecco cosa mangiano prima della scuola

Cosa mangiano a colazione i piccoli di casa Windsor? Lo svela mamma Kate, in visita ad un asilo nido

Durante una visita ufficiale all’asilo nido e scuola materna di Stockwell Gardens, la principessa Kate Middleton ha svelato alcuni dettagli riguardanti l’alimentazione dei suoi figli, i piccoli George, Charlotte e Louis.

Bambini come tutti gli altri o quasi: di sicuro la loro colazione, stando a quanto ha dichiarato da mamma Kate, somiglia molto a quella di tantissimi altri bambini occidentali e si tratta di una colazione tutto sommato economica e alla portata di tutti.

A riportare le sue parole è stata la dirigente scolastica Michelle Samuels: Kate “ha detto a tre bambini che ai suoi stessi figli piacciono le mele e i cereali al mattino, e la cosa ha acceso una conversazione con loro sulla preferenza per la frutta”.

Anche in passato, Kate ha svelato alcuni gusti in fatto dei cibi dei suoi figli e così il mondo ha potuto scoprire che “Louis – il più piccolo dei tre fratelli – adora assolutamente le barbabietole”, mentre Charlotte ama assaporare le olive e tutti tre avrebbero un amore spassionato per la pasta al formaggio.

